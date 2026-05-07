Cultura

Ginno León Gabba, el autor de 11 años que deslumbra en la Feria del Libro: “Escribo para disfrutar”

Es alumno de sexto grado en una escuela de Palermo y su debut literario se titula ‘Antología de cuentos para niños’. “Algunos son graciosos, otros raros y un poco tristes, pero todos tienen algo para decir”, anticipa

Guardar
Google icon
Ginno León Gabba
Ginno León Gabba, el escritor más joven de la Feria del Libro, con "Antología de cuentos para niños" (Foto: Instagram @ginnoleongabba)

Antología de cuentos para niños. Con ese título, su primera obra, que acaba de ser editado por Autores de Argentina, Ginno León Gabba sale al mundo de la literatura. Es el autor más joven de la Feria del Libro de Buenos Aires: tiene 11 años. El domingo hizo la presentación. Y recién empieza: pronto publicará otro en España, titulado Héroes.

Son nueve relatos que exploran aventuras, rarezas y humor. “Son cuentos muy profundos, con moraleja al final”, le dijo a Eduardo Feinmann en el programa radial Alguien tiene que decirlo. “Cuando tengo un momento solo y libre, escribo. Se me ocurren cosas, las voy escribiendo en notas, y después forman un libro. Escribo mucho como hobbie, para disfrutar”, agregó.

PUBLICIDAD

Imagen horizontal con la portada de 'Antología de Cuentos para Niños' de Ginno León Gabba en el centro, rodeada por un fondo infantil extendido.
La portada de 'Antología de Cuentos para Niños'

“Me encanta escribir cuentos y este libro lo hice yo, con muchas ideas que se me ocurrieron. ¿Alguna vez viste un árbol que habla? ¿O a un chico que se convierte en murciélago? ¿Y si te cruzás con un alien que quiere ser tu amigo? En estas páginas vas a conocer a Ricky, que no puede vivir sin su play; a Pun, que inventa juguetes con lo que encuentra; y a Rodo, que defiende la naturaleza como si fuera un superhéroe", se presenta en la descripción del libro que publica la editorial.

Y agrega: “Algunos cuentos son graciosos, otros raros y un poco tristes, pero todos tienen algo para decir. Ojalá te diviertas leyéndolos tanto como yo me divertí escribiéndolos”.

PUBLICIDAD

Ginno León Gabba
Ginno León Gabba tiene 11 años y acaba de publicar su primer libro (Foto: Instagram @ginnoleongabba)

El impulso literario cobró fuerza en cuarto grado, cuando compuso el cuento que abre con la frase: “Antes de que el tiempo tuviera nombre”. Ese texto fue elogiado en el aula. Esa fue la semilla.

La propuesta de Ginno está compuesta por relatos breves en los que la invención, el humor y ciertas dosis de extrañeza en los personajes abundan. Entre ellos figura “Ricky Play”, una historia centrada en un niño que es campeón en videojuegos, pero, tras la rotura de su consola, se enfrenta al desconcierto y la necesidad de reinventarse. Entre sus influencias, destaca, está la saga de mitología griega de Percy Jackson, de la que leyó ocho tomos de 500 páginas cada uno.

Pero lejos de enfocarse solo en los libros, Ginno León Gabba equilibra su rutina diaria entre el fútbol —juega como delantero en Atlanta y participa en torneos semanales—, el tenis, el golf y los videojuegos, aunque reconoce que la lectura es lo único para lo que le cuesta poner límites. Es una pasión que de pronto, y a una temprana edad, se volvió vocación.

Google icon

Temas Relacionados

LibrosFeria del Libro 2026 ArgentinaLiteratura infantilFeria Internacional del Libro de Buenos AiresUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una novela de mil páginas escrita durante 10 años: Gabriela Cabezón Cámara presenta ‘El principio del mundo’ de Jeremías Gamboa

Esta tarde en la Feria del Libro, la escritora argentina dialoga con el relevante autor peruano sobre un libro escrito “con una ambición que no se cultiva mucho en este siglo”

Una novela de mil páginas escrita durante 10 años: Gabriela Cabezón Cámara presenta ‘El principio del mundo’ de Jeremías Gamboa

El arte saquedo por lo nazis ya tiene su propia sala en el Museo de Orsay

Una espacio recientemente inaugurado en París muestra piezas de arte recuperadas tras la Segunda Guerra Mundial, cuya propiedad aún se desconoce

El arte saquedo por lo nazis ya tiene su propia sala en el Museo de Orsay

Marina Abramovic, Prince y Jafa, entre las estrellas del arte mundial que brillan en la Bienal de Venecia

Grandes figuras del arte participan con exposiciones individuales o colectivas en distintas sedes venecianas, ampliando el panorama de la muestra principal

Marina Abramovic, Prince y Jafa, entre las estrellas del arte mundial que brillan en la Bienal de Venecia

“El diablo viste a la moda”: Por qué nos impacta de manera diferente

La película retrata la vida laboral de un joven periodista y un editor de alto nivel, y nos ofrece valiosas lecciones. Solo que esas lecciones han cambiado con el tiempo

“El diablo viste a la moda”: Por qué nos impacta de manera diferente

Susan Sontag, escritora estadounidense: “La guerra es una de las pocas actividades humanas en las que el hombre se siente plenamente vivo”

Una de las frases más inquietantes de esta celebrada autora fallecida en 2004 funciona como punto de partida para “Ante el dolor de los demás”, su testamento intelectual. Un análisis sobre la fascinación por el horror, la anestesia visual y la búsqueda de una intensidad que la paz parece haber olvidado

Susan Sontag, escritora estadounidense: “La guerra es una de las pocas actividades humanas en las que el hombre se siente plenamente vivo”

DEPORTES

Una tenista top y figuras del deporte en el mundo: las 10 atletas que abrieron una cuenta de OnlyFans

Una tenista top y figuras del deporte en el mundo: las 10 atletas que abrieron una cuenta de OnlyFans

Era la sensación de la F1, pero un trágico accidente cambió su vida: se hizo cargo del negocio familiar y terminó en la quiebra

La cita en un barco entre un reconocido entrenador y una periodista en medio del escándalo por una relación extramatrimonial

Una estrella de la selección de España confesó su fanatismo por Boca Juniors: “Por el estadio siempre me gustó”

River Plate visitará a Carabobo con el objetivo de mantener el liderazgo de su grupo en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Fernando Marín y la reinvención de la publicidad en Argentina: anécdotas de campañas que hicieron historia

Fernando Marín y la reinvención de la publicidad en Argentina: anécdotas de campañas que hicieron historia

La historia de amor de Adabel Guerrero y Martín Lamela: de un inicio idílico al escándalo de infidelidad tras la ruptura

Fito Páez lanzó el adelanto de su nuevo disco: un grito de guerra y un regreso a las fuentes del rock and roll

Nicole Neumann habló de su pasado como cantante y recordó su gran hit: “Lo escribí cuando tenía 13 años”

“Me hago la desmayada”: la insólita reacción de Nazarena Vélez por un blooper en una peluquería

INFOBAE AMÉRICA

El metal raro que impulsó el origen de la vida en la Tierra

El metal raro que impulsó el origen de la vida en la Tierra

La Agencia Espacial Europea impulsa un sistema capaz de distinguir entre efectos de tormentas solares y desastres naturales

15 rostros, una sola nación: El Salvador inicia su camino hacia Miss Universo 2026 en Puerto Rico

Agencias meteorológicas alertan por posible “super El Niño” que podría impactar al mundo en 2026

Falso vacío: logran recrear en el laboratorio el posible cambio radical del universo