Ginno León Gabba, el autor de 11 años que deslumbra en la Feria del Libro: “Escribo para disfrutar”

Ginno León Gabba, el escritor más joven de la Feria del Libro, con "Antología de cuentos para niños" (Foto: Instagram @ginnoleongabba)

Antología de cuentos para niños. Con ese título, su primera obra, que acaba de ser editado por Autores de Argentina, Ginno León Gabba sale al mundo de la literatura. Es el autor más joven de la Feria del Libro de Buenos Aires: tiene 11 años. El domingo hizo la presentación. Y recién empieza: pronto publicará otro en España, titulado Héroes.

Son nueve relatos que exploran aventuras, rarezas y humor. “Son cuentos muy profundos, con moraleja al final”, le dijo a Eduardo Feinmann en el programa radial Alguien tiene que decirlo. “Cuando tengo un momento solo y libre, escribo. Se me ocurren cosas, las voy escribiendo en notas, y después forman un libro. Escribo mucho como hobbie, para disfrutar”, agregó.

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La portada de 'Antología de Cuentos para Niños'

“Me encanta escribir cuentos y este libro lo hice yo, con muchas ideas que se me ocurrieron. ¿Alguna vez viste un árbol que habla? ¿O a un chico que se convierte en murciélago? ¿Y si te cruzás con un alien que quiere ser tu amigo? En estas páginas vas a conocer a Ricky, que no puede vivir sin su play; a Pun, que inventa juguetes con lo que encuentra; y a Rodo, que defiende la naturaleza como si fuera un superhéroe", se presenta en la descripción del libro que publica la editorial.

Y agrega: “Algunos cuentos son graciosos, otros raros y un poco tristes, pero todos tienen algo para decir. Ojalá te diviertas leyéndolos tanto como yo me divertí escribiéndolos”.

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Ginno León Gabba tiene 11 años y acaba de publicar su primer libro (Foto: Instagram @ginnoleongabba)

El impulso literario cobró fuerza en cuarto grado, cuando compuso el cuento que abre con la frase: “Antes de que el tiempo tuviera nombre”. Ese texto fue elogiado en el aula. Esa fue la semilla.

La propuesta de Ginno está compuesta por relatos breves en los que la invención, el humor y ciertas dosis de extrañeza en los personajes abundan. Entre ellos figura “Ricky Play”, una historia centrada en un niño que es campeón en videojuegos, pero, tras la rotura de su consola, se enfrenta al desconcierto y la necesidad de reinventarse. Entre sus influencias, destaca, está la saga de mitología griega de Percy Jackson, de la que leyó ocho tomos de 500 páginas cada uno.

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Pero lejos de enfocarse solo en los libros, Ginno León Gabba equilibra su rutina diaria entre el fútbol —juega como delantero en Atlanta y participa en torneos semanales—, el tenis, el golf y los videojuegos, aunque reconoce que la lectura es lo único para lo que le cuesta poner límites. Es una pasión que de pronto, y a una temprana edad, se volvió vocación.