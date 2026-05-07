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La viuda de Luis Brandoni aclaró los rumores sobre tensiones por la herencia: “Somos una familia en duelo”

Saula Benavente desmintió la existencia de problemas entre los descendientes ante el mensaje de Patu Leonardi, una nieta que fuera del círculo íntimo del actor era desconocida

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El homenaje a Luis Brandoni en el Teatro Multitabaris reunió a colegas, amigos y familiares en una emotiva despedida (Video: Puso Show, Eltrece)

A dos semanas de la muerte de Luis Brandoni, el homenaje a su trayectoria y el duelo familiar quedaron parcialmente opacados por la filtración de tensiones internas y el surgimiento de voces desconocidas hasta el momento. El centro de la escena pasó de la emoción por el legado del actor a la carta abierta de Patu Leonardi, nieta de Brandoni y descendiente de Adriana, la hija mayor que el actor tuvo en su juventud y que, para buena parte del público, era una figura oculta en la historia familiar.

La carta de Patu, publicada en sus redes sociales, golpeó fuerte y puso en palabras el dolor de quienes quedaron al margen del relato familiar más visible. “El gran héroe nacional no se fue. Persona maravillosa, ser humano intachable. Y qué puedo decirte. Me cuesta encontrarte en aquellos lugares”, escribió, dejando entrever una distancia y una tristeza que atraviesan generaciones. “Tengo una necesidad imperiosa de contar la otra parte de la historia. La historia de quienes quedaron por fuera del relato”, expresó en otro pasaje del texto, que rápidamente se viralizó.

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La carta de Patu Leonardi, nieta de Brandoni, expone la otra parte de la historia familiar hasta ahora desconocida
La carta de Patu Leonardi, nieta de Brandoni, expone la otra parte de la historia familiar hasta ahora desconocida

La existencia de Adriana, la primogénita de Brandoni, era conocida en el círculo íntimo del actor, aunque para la mayoría pasó inadvertida hasta que los trámites sucesorios por la herencia la incluyeron formalmente como coheredera junto a Micaela y Florencia, las hijas que Brandoni tuvo con Marta Bianchi. El documento judicial cita como acervo hereditario el departamento de la calle Ituzaingó, pero en el fondo, las especulaciones giraron alrededor de la supuesta disputa entre las ramas familiares y de una herencia que, según la viuda del actor, está “en total orden”.

Saula Benavente, última pareja del actor, decidió romper el silencio y fue tajante respecto de los rumores que circularon en los últimos días. “Lo de la herencia es una pelotudez total. Hay ganas de hacer titulares, porque ahí no hay nada que escarbar. Entiendo que la prensa necesita esas cosas, pero es un chasco”, declaró a Puro Show (Eltrece). Para ella, la relación de Brandoni con sus tres hijas “siempre existió” y la familia está atravesando un duelo sincero, sin espacio para peleas. “Beto tenía tres hijas. Está todo en orden y si surge algo raro, es por miserias de otro. Somos una familia en duelo todavía y además Beto no se merece todo eso porque fue un tipo que siempre tuvo su vida personal resguardada”, insistió.

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Luis Brandoni cumpleaños 85
Saula Benavente, viuda de Brandoni, descartó rumores de conflictos por herencia y defendió la unión familiar durante el duelo

El homenaje a Brandoni en el Teatro Multitabaris, donde colegas, amigos y sus hijas colocaron una placa conmemorativa, fue la ocasión elegida por la familia para despedirlo en sus propios términos. “Somos personas que estamos en duelo, pero sabemos que el tiempo acomoda. Estamos tristes, pero nos calmamos un poco al pensar que se fue como él quería: trabajando hasta el último momento y rodeado de sus seres queridos. Se fue en la gloria, con un peliculón y una obra aclamada”, expresó Benavente, que además pidió que no se empañe la memoria del actor con escándalos injustos.

Homenaje de Carlos Rottemberg a Luis Brandoni
Las hijas de Brandoni agradecieron el apoyo del público y de la Asociación de Actores, destacando el legado del artista en el homenaje

En el mismo sentido se expresó Florencia, una de las hijas del actor, quien durante el homenaje se quebró al recordar el compromiso y la pasión de su padre por la actuación. “Gracias a sus compañeros históricos de la Asociación de Actores, su lucha y su compromiso de tantos años. Gracias a las personas que en estos días se acercaron a mostrarnos su afecto, su reconocimiento y su respeto por papá. Como él decía, gracias al público, al público de todas las épocas, las buenas, las malas, las regulares, las peligrosas. Lo acompañaron y le dieron sentido a más de 60 años de carrera. El mensaje de nuestra familia es muchas gracias a todos”, leyó en un emotivo discurso.

La historia de Adriana, la hija mayor de Brandoni, se conoció en los últimos días. Nació de una relación de amor de tres años que el actor mantuvo en su adolescencia con Juana, una vecina del barrio River. Cuando Juana quedó embarazada, volvió a Santiago del Estero y crió a su hija con sus padres. Según contó Patu, Brandoni nunca negó a Adriana, pero tampoco fomentó un vínculo estrecho. “El contacto lo empezó siempre su mamá. Adriana necesitaba tener contacto con él. A Patu le duele, por ejemplo, que Brandoni nunca conoció a su bisnieto”, relató Fernanda Iglesias en Puro Show.

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