La contundente sentencia de una leyenda de Francia sobre Argentina al hablar de los candidatos para el Mundial 2026

Thierry Henry habló sobre el Mundial 2026. (REUTERS/Susana Vera)

La figura de Thierry Henry se mantiene vigente más allá de los campos de juego. Ahora, desde su rol como analista, el ex delantero francés anticipa que la selección argentina y Francia partirán como grandes favoritas para alzarse con el título del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

“El hecho de que sea en tres países la hace más especial. Espero que sea una gran Copa. En la última, en 2022, tuvimos una final espectacular, con el resultado que los franceses no queríamos, aunque el partido fue increíble y todo el mundo, menos nosotros, acabó feliz de que ganara Messi. En general, creo que vamos a ver un gran espectáculo con grandes jugadores, sorpresas, etcétera”, comenzó el galo en diálogo con Marca.

PUBLICIDAD

Al ser consultado sobre sus principales candidatos, el campeón del mundo en 1998 situó a la Albiceleste de Lionel Messi en el podio y subrayó: “Lo primero, hay que respetar mucho a Argentina, que son los vigentes campeones. Aún es un equipo sólido y tiene con la número 10 a Messi”.

Francia y Argentina son candidatas para el Mundial 2026, según Henry (AP Foto/Manu Fernández)

En un diagnóstico respaldado por resultados recientes, Henry ordenó después a la subcampeona Francia entre los principales aspirantes. Para sostener este favoritismo, aportó una estadística contundente: “De los últimos siete Mundiales, hemos llegado a cuatro finales. Eso es muy increíble. Soy muy optimista, sí”, afirmó el ex jugador a Marca.

PUBLICIDAD

La opinión del ex delantero, que compartió plantel con Messi en el Barcelona y cuyos análisis suelen tener fuerte repercusión, no se limita a Sudamérica y su país natal. Henry ponderó también a otras selecciones europeas con argumentos precisos. Destacó que España, reciente campeona de la Eurocopa, mantiene un estilo de juego reconocible más allá de los nombres propios: “Me alucina que da igual los jugadores que tenga, y el equipo siempre juega de la misma forma: mismo estilo atractivo y es muy difícil quitarles la pelota”.

“Si juntas la generación de hace 15-10 años, la que ganó el Mundial, y la de ahora es alucinante lo que produce España. Luego están los cruces y los momentos de los equipos. Croacia, por ejemplo, parece que acabó su generación de oro, y siempre sigue ahí, con Modric, etcétera. Mucho respeto a ellos”, agregó el galo.

PUBLICIDAD

A la lista sumó a Portugal conducida por Cristiano Ronaldo, resaltando el centro del campo y la calidad individual de futbolistas como Joao Neves, Bernardo Silva, Vitinha y Bruno Fernandes. Henry apuntó: “Me encanta el centro del campo de Portugal y arriba tienen al monstruo (en relación a CR7). Creo que hay que respetar a ese equipo”.

Además, introdujo un matiz relevante sobre la incertidumbre que rodea a una Copa del Mundo. “Lo curioso de un Mundial es que lo juegas, pero no lo preparas. Los entrenadores no tienen tiempo para entrenar. Los jugadores llegan hasta arriba de minutos y partidos de todo tipo con mucha presión por todos lados. Por eso, a veces hay tantas decepciones”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Por otro lado, habló sobre el sexto Mundial de Messi y Cristiano Ronaldo: “No sé qué más decir de ellos. No son normales. No es sólo el hecho de estar siempre en el top mundial; de sus goles, sus records... A mí me alucina su longevidad, eso es lo que yo más les respeto. Hablar de longevidad es hablar de comer bien, no salir de fiesta, estar en familia, entrenar bien, trabajar más que nadie”.

“La manera en la que se conducen en la vida es de quitarse el sombrero. Y siguen siendo de los mejores. Son de otra galaxia. Lo mismo que Luka Modric. Es increíble para todos ellos que parecen mejores en el final de su carrera que en sus inicios. No tienen un ‘prime’. Llevan en él muchos años de su carrera”, concluyó.

PUBLICIDAD