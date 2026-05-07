Preocupación por Dani de Lucía en Gran Hermano: debió abandonar la casa por cuestiones de salud

El círculo íntimo de Dani de Lucía contó detalles de su salida del reality

Tras la preocupación generada en las últimas horas por el estado de salud de Daniela De Lucía, se confirmó que la joven saldrá de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) para someterse a nuevos estudios médicos. La noticia llega en un contexto sensible para el programa, ya que días atrás otro participante, Yipio, abandonó el reality para acompañar a su madre por razones de salud.

Según trascendió en las últimas semanas, De Lucía atraviesa un cuadro intestinal que le provocó una notable pérdida de peso. Este cuadro encendió las alarmas tanto dentro como fuera de la casa, mientras la producción evaluaba cuidadosamente su evolución para determinar si debía continuar en la competencia.

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El lunes pasado, Daniela fue sometida a una serie de análisis clínicos. Sin embargo, ante la persistencia de los síntomas, este jueves volvió a salir temporalmente del programa para completar una batería de estudios adicionales. Su regreso al reality dependerá de los nuevos resultados médicos y de la evaluación que realicen los profesionales de la salud y la producción.

Frente a la incertidumbre, Leo Piccioli —esposo de De Lucía y responsable de sus redes sociales— utilizó su cuenta de Instagram para informar sobre la situación y llevar tranquilidad a los seguidores. “Me siguen consultando por la salud de Dani. Está bien, aunque viene con malestares estomacales desde hace algunas semanas. Ha perdido peso, pero en la casa la están cuidando mucho. Le realizaron análisis de sangre, ecografías y la revisaron médicos. Por el momento, no hay indicios de algo grave”, relató Piccioli en un video. Además, confirmó que le realizarían una tomografía para descartar cualquier complicación y aclaró que los resultados conocidos hasta el momento resultaron normales.

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La familia de Daniela De Lucía emitió un comunicado oficial desmintiendo versiones sobre su estado de salud y posible abandono de Gran Hermano, confirmando que está bien.

En un comunicado previo, Piccioli detalló que Daniela había modificado su dieta para cuidar su salud y que atravesaba molestias abdominales. “Cuando el cuerpo no está al cien por ciento, todo se vuelve más difícil. Pero Dani siempre muestra fortaleza y convicción”, expresó, destacando la resiliencia de la participante.

El entorno de De Lucía aprovechó la ocasión para agradecer el acompañamiento de la producción y el apoyo de los seguidores, quienes se mostraron preocupados ante los rumores de una posible salida. De cara a una nueva gala de eliminación, los fanáticos interpretaron la difusión de estos rumores como parte de una campaña en contra de la concursante. Desde el equipo de Daniela comunicaron: “No hay preocupación. Dani está bien, fuerte y cada vez más protagonista”.

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El futuro de la participación de De Lucía en “Gran Hermano” dependerá ahora de la evolución de su cuadro de salud y de la decisión que adopten tanto el equipo médico como la producción del programa.

“No hay indicios de algo grave”: el mensaje de Leo Piccioli sobre la salud de Daniela De Lucía

Previamente se había conocido un mensaje difundido por el entorno de la jugadora el cual respondía a las especulaciones sobre su estado físico. “Dani viene hace unos días con dolor de panza y algunas molestias estomacales. Estos días estuvo cuidándose bastante con las comidas y tratando de comer más liviano”, resaltaba el comunicado firmado por el community manager de la joven.

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Dentro de la casa, Daniela experimentó molestias abdominales y síntomas digestivos leves durante varios días. Esta situación motivó que, según el comunicado familiar, la participante adoptara una alimentación más liviana y mantuviera especial cuidado con la dieta diaria. El mensaje resalta que “le hicieron una batería de estudios y dio todo normal, así que queremos llevar tranquilidad”.

La familia remarcó que los resultados médicos fueron satisfactorios, descartando complicaciones graves y desmintiendo así las versiones sobre un cuadro de salud crítico. El comunicado subrayaba que la joven se encontraba bien y que su fortaleza era una de sus principales características. “Está bien. Está fuerte. Y va a seguir adelante”, enfatizaba el texto, en un intento de transmitir calma y confianza a quienes siguen minuto a minuto la evolución de la participante.

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