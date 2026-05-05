Llega el Salón de Libros Raros, con tesoros bibliográficos en el Museo Histórico

El Salón de Libros Raros expone tesoros bibliográficos en el Museo Histórico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo Histórico Nacional abrirá sus puertas el sábado 9 y domingo 10 de mayo para albergar el Salón de Libros Raros, una exhibición que invita a descubrir piezas bibliográficas singulares nunca antes expuestas en este formato.

La propuesta explora el patrimonio impreso argentino, con énfasis en libros y documentos que dan cuenta de los procesos sociales, culturales y políticos fundamentales para la historia del país.

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El evento ofrecerá un recorrido temático por el llamado “largo siglo XIX argentino”, un período que se extiende desde las Invasiones Inglesas hasta el Centenario, concepto central para historiadores y especialistas en patrimonio.

Museo Histórico Nacional

No solo se exhibirán ediciones originales correspondientes a esa etapa, sino también investigaciones de referencia y estudios críticos esenciales para entender la transformación política y cultural de la Argentina.

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La amplitud de criterios curatorios habilita la participación tanto de coleccionistas especializados en piezas de alto valor bibliográfico como de investigadores dedicados y estudiantes universitarios en busca de material original para consulta y estudio, informó la Feria del Libro Raro.

El acceso a documentos únicos de ese siglo, según destacan los organizadores, convierte al Salón de Libros Raros en un punto de encuentro inédito donde la historia argentina se vuelve tangible. Participarán de la exposición librerías anticuarias como Aquilanti, La Teatral, The Book Cellar & Henschel, Los Siete Pilares, Rúa Vidueiros, Alberto Magnasco, Rare Book Room, Librería (de) García, Iconocosas, Librería Abisal Museo Fotográfico de Quilmes, Atelier de Livre, Rayo Rojo y Galería Mar Dulce, entre otras.

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El evento ofrecerá un recorrido temático por el llamado “largo siglo XIX argentino”, un período que se extiende desde las Invasiones Inglesas hasta el Centenario (Imagen Ilustrativa Infobae)

A modo de homenaje a las tecnologías visuales de época, durante ambas jornadas se realizarán demostraciones de la técnica de colodión húmedo entre las 11:00 y las 14:00 horas. Este método artesanal de revelado sobre placas de vidrio fue el utilizado para retratar rostros y paisajes del siglo XIX, y podrá verse en tiempo real durante el encuentro. Los visitantes observarán cómo se generaba la imagen fotográfica en el pasado y podrán comprender el vínculo entre lo visual y lo impreso como soporte de memoria e identidad nacional.

Organizada por Agustín D’Ambrosio, también director de la Feria del Libro Raro, el evento es una oportunidad excepcional para interactuar con ejemplares y documentos auténticos, al tiempo que se propicia el diálogo entre expertos, estudiantes y público general atraído por la riqueza del libro raro y la fotografía histórica.

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*“Salón de Libros Raros”, en el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600, CABA. Sábado 9 y domingo 10 de mayo, de 11:00 a 19:00 hs. Entrada gratuita,