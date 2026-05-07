Cazzu se presentó en el Madison Square Garden, donde agotó las entradas en 24 horas: "¿Cuándo hubiera imaginado decir 'buenas noches, New York?'"

La artista jujeña Cazzu se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York, donde agotó las entradas en 24 horas

En solo 24 horas, Cazzu agotó las entradas para su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, consolidando un hito para la música latina en Estados Unidos y la proyección internacional de la cantante argentina. La artista logró lo que pocas figuras de su generación han alcanzado en este emblemático recinto, en el marco de su gira Latinaje.

El fenómeno de Cazzu en Estados Unidos radica en su capacidad para conectar con públicos diversos y agotar boletos en escenarios icónicos. Su show en el Madison Square Garden marca el ingreso de una artista argentina a los grandes circuitos del entretenimiento, con ventas y reconocimiento que reflejan el crecimiento del género en el país.

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Cazzu se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York, donde agotó las entradas en 24 horas

El fenómeno Cazzu en la música latina

A lo largo de la gira Latinaje, Cazzu ha superado las 60.000 entradas vendidas solo en el mercado estadounidense. Sus conciertos la han llevado por ciudades como Chicago, Las Vegas, Phoenix, San José, San Diego e Inglewood, donde cada presentación se ha caracterizado por una propuesta artística inmersiva.

En escena, la cantante se acompaña de trece músicos y su equipo de bailarines. Cada show apuesta por una escenografía dinámica y un repertorio que privilegia los temas de su más reciente álbum, sumando clásicos y adaptaciones pensadas para crear cercanía con cada audiencia.

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Cazzu brilló en el Madison Square Garden de Nueva York

Latinaje también ha tenido impacto en las listas de éxitos estadounidenses, debutando en el puesto número 4 de los Top Latin Pop Albums y en el número 48 de los Top Latin Albums, según los datos brindados por Billboard. Este reconocimiento en los rankings subraya la penetración de la artista argentina en un espacio musical tradicionalmente reservado a figuras establecidas.

Durante el concierto en Nueva York, Cazzu expresó su sorpresa ante una multitud que superó todas las previsiones. “Se siente tan bien decir eso. ¿Cuándo me hubiera imaginado decir ‘Buenas noches, New York’? Tremendo”, exclamó, según expresó el medio especializado Billboard.

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Cazzu se presentó con Sold Out en el Madison Square Garden de Nueva York

Cazzu: de shows pequeños a ícono internacional

El recorrido de Julieta Cazzucheli desde presentaciones en locales pequeños hasta llegar al Madison Square Garden refleja su crecimiento artístico. En el mismo Nueva York, la compositora recordó noches pasadas en las que apenas treinta asistentes la acompañaron en escenarios modestos, un contraste evidente con la magnitud del Infosys Theatre, el espacio dentro del Madison donde tuvo lugar su show.

“Es increíble que ahora seamos tantos y tantas en este lugar tan legendario, por el que pasaron tantas personas importantes del arte”, afirmó Cazzu, resaltando la carga simbólica de la velada.

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Cazzu en el Madison Square Garden de Nueva York enel marco de su gira Latinaje, que ya reunió 60 mil espectadores sólo en los Estados Unidos

En paralelo a la gira, la artista impulsó el lanzamiento de “Perdón Si No Te Llamé”, un tema que ya acumula más de 2 millones de visualizaciones en YouTube, y cerca de 500.000 reproducciones en Spotify, según la nota de prensa. Este nuevo sencillo acompaña la expansión de su presencia tanto en escenarios físicos como en el terreno digital.

La presentación de Cazzu en el Madison Square Garden abrió una etapa renovada en su carrera y en la historia reciente de la música latina, tanto para la artista como para el público que presenció el acontecimiento.

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La marquesina de la presentación de Cazzu en el Madison Square Garden de Nueva York

La dimensión personal detrás del fenómeno

La artista, que recientemente debutó como actriz en la película “Risa y la cabina del viento” junto a Diego Peretti, también ha compartido episodios íntimos de su vida en espacios públicos. Narró una experiencia vivida junto a su hija Inti, cuando la niña le pidió ayuda por la presencia de “un señor” en su cuarto, una situación que la dejó entre inquieta y sorprendida. “Me acuerdo que me dijo: ‘Es malo’”, reveló Cazzu, apuntando cómo estas situaciones familiares influyen en su creatividad.

“Los chicos imaginan un montón”, añadió, pero reconoció que las palabras de su hija le generaron una impresión difícil de superar. Momentos como este dialogan con la faceta artística de Cazzu y marcan la conexión entre su vida cotidiana y su narrativa musical.

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