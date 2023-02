Así será la programación del FIBA 2023

Presentación FIBA 2023, con imágenes de ediciones anteriores (Prensa Cultura Ciudad de Buenos Aires)

Desde 1997, el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) es uno de los festivales culturales más importantes de la región, que reúne en cada edición lo mejor del teatro, la música, la danza y las artes visuales, tanto de la escena local como extranjera. En esta edición se presentarán diecisiete proyectos internacionales, veintiséis proyectos transnacionales, que cruzan a artistas locales con referentes de otras latitudes, y cincuenta y nueve proyectos nacionales.

El viernes 24 de febrero a las 21, se realizará la apertura del festival en el Centro Cultural 25 de Mayo, con la presentación de By Heart –que cuenta con el apoyo del Institut français d’Argentine y la Embajada de Francia en Argentina–, la obra creada, actuada y dirigida por el director portugués Tiago Rodrigues, cuyo reconocimiento mundial lo llevó a convertirse, desde este año, en el director del festival más importante de occidente, el Festival d’Avignon, en Francia. La obra es una pieza de profunda sensibilidad y una reflexión sobre la literatura y la memoria.

FIBA, además de presentar artes escénicas en teatros y espacios culturales, presenta un gran abanico de propuestas que sorprenden por su particularidad y la invitación a transitar nuevas experiencias, muchas veces participativas, inmersivas e interactivas, además, de diferentes propuestas en formato híbrido en las que el lenguaje audiovisual se suma al escénico. Una mirada hacia un futuro en el cual la tecnología y la escena son uno. Propone el teatro expandido hacia nuevos formatos y rompiendo los límites de los espacios convencionales. El teatro como una experiencia que se disfruta y se vive de manera activa. Además, FIBA es una herramienta fundamental para acompañar y estimular a los artistas de las artes escénicas independientes a seguir creando y generando nuevos proyectos escénicos, y una oportunidad única para tender puentes y fortalecer lazos entre referentes de la escena local y creadores de diferentes latitudes, pensando al festival como una plataforma de lo que puede luego ser una proyección internacional que trascienda al evento en sí mismo.

Con "By Heart" se inaugura la edición de 2023 del FIBA (Foto: Gentileza Prensa Cultura Ciudad de Buenos Aires)

La programación internacional tendrá diecisiete propuestas cuyos creadores provienen de Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suiza y Uruguay. Entre ellas, Barbados en 2022, de Pablo Remón (Premio Nacional de Literatura Dramática en España), una reescritura de su reconocida pieza Barbados, etcétera, estrenada en el Festival de Otoño de Madrid y que cuenta con el apoyo del Centro Cultural Español en Buenos Aires. Desde Canadá, con el patrocinio institucional del Canada Council for the Arts y la Embajada de Canadá, el colectivo compuesto por Milton Lim y Patrick Blenkarn presentará el estreno internacional de su obra más avanzada, asses.masses. Y se abrirá a la audiencia local la propuesta/taller del grupo Mia+Eric, Hello Neighbours. La participación de Suiza, acompañada institucionalmente por la Fundación para la Cultura Pro Helvetia, tendrá dos obras de origen exclusivamente internacional dirigidas por Boris Nikitin: Hamlet e Intento de morir. De Italia se presentará Carbonio, escrita y dirigida por Pier Lorenzo Pisano y dos piezas de realidad virtual creadas por Elio Germano, Così è (o mi pare) y Segnali d’allarme, todo posible por el apoyo del Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires y el Teatro Coliseo, con la colaboración institucional de la Embajada de Italia, del Ministerio de Cultura de Italia y el programa BelT del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia. De Gran Bretaña, con la colaboración del British Council, llega Antigone interrupted, de Joan Clevillé. Erin Mee, directora del grupo estadounidense This is not a Theater Company, presentará una experiencia analógica de su obra digital Una obra en tu bañera. Uruguay tendrá presencia en Buenos Aires con la obra El desmontaje, escrita y actuada por la dramaturga Jimena Márquez, y cuenta con el apoyo de la Intendencia de Montevideo. De Chile y con la colaboración con el Centro Cultural Matta, estará presente Malicho Vaca Valenzuela, quien presentará Identidad #83. Con el apoyo de la Embajada de Brasil en Argentina se presentará Dinamarca, interpretada y dirigida por el grupo recifense Magiluth. Desde Corea, estará A letter from Pansori, dirigida por la creadora Sunhoo Yoo. Esta propuesta es posible gracias al Centro Cultural Coreano en Buenos Aires. Desde Grecia, se presentará la obra Patagos, de la creadora Sofía Mavragani, junto con dos intérpretes.

La programación transnacional, por su parte, tendrá veintiséis proyectos que establecen cruces entre artistas de Argentina, Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, España, Nueva Zelanda, Suiza y Uruguay. UMWEGE - Desvíos es una creación curada por Aljosha Begrich, y realizada gracias al apoyo del Goethe Institut. En un cruce entre Francia y Argentina, se presentará una creación que lleva el mismo nombre que su creador, el coreógrafo francés Jérôme Bel y es realizada con apoyo del Institut français d’Argentine y la Embajada de Francia en Argentina. Dentro de la Experiencia Suiza, con la colaboración institucional de la Fundación para la Cultura Pro Helvetia, se podrán experimentar tres proyectos en los que apuesta por el cruce de nacionalidades. El conocido director Christophe Frick presentará una versión site-specific de la pieza Palmasola, un pueblo prisión que creó y estrenó en Bolivia. Otro de los proyectos que fusiona nacionalidades es Makers, una farsa escénica sobre la irreverencia, protagonizada por dos intérpretes españoles, Juan Loriente y Óscar Gómez Mata. Además, Performance telling de Colectivo Utópico, un proyecto en colaboración argentino-suizo-brasileña, coproducido por FIBA. Ventana Canadá también tiene presencia en los proyectos transnacionales y tiene el apoyo institucional de la Embajada de Canadá en Argentina.

"Nocturno de Ulrike o el sujeto histórico", la nueva obra de La Columna Durruti, conformada por Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi, podrá verse en el FIBA 2023 (Foto: Virginia Rota)

Red Phone, de la compañía Boca del Lupo, La forêt, temps 1 d’À l’Est de Nod tendrá su versión local gracias a la visita de residencia y colaboración entre la compañía Nadère Arts Vivants y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Mediante un cruce entre España y Argentina, se presenta Nocturno de Ulrike o el sujeto histórico, la nueva obra de La Columna Durruti, conformada por Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi. Teatro Bombón Gesell, curado por Monina Bonelli y Sol Salinas, reúne diez piezas teatrales creadas en residencia por dramaturgos iberoamericanos que exploran sobre la violencia y justicia en el territorio iberoamericano, con un dispositivo performático que sintetiza la cámara gesell. Con la colaboración del Gobierno de Nueva Zelanda, se presentará [OTHER] Chinese, resultado de la primera exploración que la artista Alice Canton realizó con la comunidad china en Buenos Aires. Y Confesiones de un árbol, una obra sonora ideada por la estadounidense Erin Mee.

La programación nacional contará con cincuenta y nueve proyectos seleccionados por convocatoria, coproducciones e invitadas de diferentes provincias. Entre ellas, Noche de cúpulas, con curaduría de Ana Groch, y en esta oportunidad se estrenan dos proyectos: Ikebana beat o el mantra de las flores, con dirección de Vivi Tellas, en la cúpula Edificio Argentino y Museo Boom Boom Borges, con dirección de Ignacio Bartolone, en la cúpula La Inmobiliaria. Jardín fantástico, un recorrido por el espacio al aire libre y el interior de espacio Zelaya en el Abasto, con autoría y dirección de Agostina Luz López, es otro de los proyectos seleccionados. En Parque de la Estación, se presenta una creación colectiva de Alina Marinelli, Bárbara Hang, Mariana Montepagano, Margarita Molfino y 45 piedras llamada La gravedad del encuentro. NOESTANGO, con creación y coreografía del Grupo Noestango, bajo la dirección de Ollantay Rojas, lo hará, por su en el Galpón de Guevara. Y Área 623 contará con una performance musical realizada por Eric Montenegro, cantante de ópera, ciego y trans, llamada Yo elijo mi nombre, con autoría y dirección de Ivanna Soto. Este proyecto cuenta con programa de mano impreso con sistema de lectura braille realizado por la Editorial Nacional de Braille. Arte en Barrios, el programa cultural de la Ciudad que promueve talleres, oficios, capacitaciones y proyectos artísticos en los barrios emergentes, presentará Chusmeti, un recorrido barrial para explorar con los sentidos que propone un cruce entre lo real y lo ficcional, fusionando registros sonoros e imágenes de barrios de la Ciudad de Buenos Aires junto a microobras de radioteatro, escritas y representadas por los vecinos. Este será presentado en dos barrios de la Comuna 4: La Boca y Barracas, y fue realizado con alumnos del taller de radioteatro del Barrio Espora.

"Jardín fantástico", de Agostina Luz López, se presentará en el marco del FIBA 2023 (Foto: Ignacio Iasparra)

“FIBA es un festival que nos invita a sentir el poder transformador de la cultura. A través del teatro, la danza y la música veremos cómo es posible pensar nuevas realidades y proyectar múltiples escenarios para disfrutar la Ciudad”, expresó el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad. Mientras que Federico Irazábal, director artístico del Festival Internacional de Buenos Aires agregó: “Una nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires comienza. Y con él un centenar de artistas de diferentes lugares del mundo mostrarán sus producciones en los formatos más diversos que se puedan imaginar, y en muy distintos tipos de espacios, teatros y modos de presentación y circulación. Pero también es el momento para que los artistas escénicos argentinos ofrezcan su talento, no ya tan solo, aunque también, al público que habitualmente colma nuestras salas, sino al mundo que nos visita para ver eso que sabemos hacer tan bien en nuestro país y que es una marca fundamental de nuestra cultura”.

Desde hace años el Festival Internacional de Buenos Aires integra y da a conocer los proyectos teatrales que se producen en el país. Las convocatorias federales posibilitan este encuentro entre distintas culturas, problemáticas y realizaciones que despiertan admiración y permiten el reconocimiento de los trabajadores culturales nacionales. Además, el festival ha expandido sus fronteras en cuanto a la búsqueda de artistas para coproducir. Es así que en esta edición se presenta por primera vez un estreno coproducido entre Argentina, Chile, Uruguay, España y Dinamarca, de forma integral, con una compañía cordobesa que vendrá a la Ciudad a montar especialmente esta pieza. Se trata de La sapo, de Ignacio Tamagno, que tuvo una obra seleccionada por convocatoria en 2021 y un work in progress en la edición anterior, con una puesta en formato instalativo, que se presentará en la Fundación Cazadores. Además, en esta edición participan proyectos con vinculación con artistas y compañías de diferentes ciudades y provincias del país como Desvío Oeste: Estelas en el Tiempo del colectivo artístico Bineural Monokultur (Córdoba), Obstrucciones para actuar. Proyecto Atlas, de Beatriz Catani (La Plata, Provincia de Buenos Aires), The Big Mountain de Brai Kobla (La Plata, Provincia de Buenos Aires), y proyectos generados por creadores provenientes de diferentes puntos de la Argentina, como Red Phone, el proyecto canadiense que cuenta con textos de Nelson Valente (Banfield, Provincia de Buenos Aires); Vendo humo de Juan Onofri (Río Negro, Cipolletti), No estoy solo, de Iván Haidar (La Plata, Provincia de Buenos Aires), y Terco, de Marcelo Savignone (Santa Fe). Después de la enorme repercusión internacional que tuvo su paso por la edición 2022, se presenta en formato de trabajo en proceso la nueva creación de Tiziano Cruz (Jujuy).

FIBITA, la programación para la infancia de FIBA incluye tres propuestas de producción transnacional. Perceptómetros, una coproducción entre Argentina y España, en la que las curadoras Cristina Alonso Martin y Silvina Martinez invitan a vivir una experiencia a adolescentes y estudiantes para que recorran la obra de tres de los artistas más reconocidos de la escena latinoamericana: Manuela Infante, Fernando Rubio y Tamara Cubas. Adentros y Afueras, una experiencia sonora para que los niños desplieguen su imaginación, creada también por Erin Mee y actuada en español también por Vera Czemerinski. Y por último, uno de los cuatro recorridos del proyecto UMWEGE - Desvíos, dirigido y creado por el grupo cordobés Bineural Monokultur. Habrá también propuestas internacionales participando de FIBITA, que se expande y que presentará una obra exclusiva para infancias entre los 0 y los 3 años: Oh, Uh, Ah, Ei! Terra · Aire· Foc · Aigua, una pieza catalana dirigida por Verónica Pallini.

"Oh, Uh, Ah, Ei! Terra · Aire· Foc · Aigua", una pieza catalana dirigida por Verónica Pallini para las infancias, se presenta en el FIBA 2023 (Foto: Gentileza Prensa Cultura Ciudad de Buenos Aires)

La clausura del festival se realizará el 5 de marzo y tendrá doble función. El director Christophe Frick presentará a las 18.30 una versión site-specific de la pieza Palmasola, un pueblo prisión que creó y estrenó en Bolivia. Intérpretes bolivianos junto con uno suizo estarán presentes en esta creación que será presentada en la Ex-Cárcel de Caseros, que cerró sus puertas en el año 2001 y desde ese entonces significa un espacio detenido en el tiempo, lleno de historias y de memoria. Y en el Teatro Coliseo, se presentará a las 15:30 y a las 20:30, Carbonio, del emblemático Teatro Piccolo de Milán, escrita y dirigida por Pier Lorenzo Pisano. La obra narra un hipotético encuentro entre la humanidad y otras formas posibles de vida.

La programación tendrá también propuestas que surgen de las siguientes convocatorias abiertas a todo el país: a proyectos ya estrenados, a coproducciones entre FIBA y el Festival Buenos Aires Danza Contemporánea y el 15.° Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia, impulsado en conjunto con el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires.

"Carbonio", escrita y dirigida por Pier Lorenzo Pisano, se presenta en dos funciones en el FIBA 2023 (Foto: Masiar Pasquali)

Las entradas para el festival son gratuitas, con reserva previa online, dos días antes de cada espectáculo. Por su parte, las funciones del Complejo Teatral de Buenos Aires serán gratuitas, sin reserva online, retirando la entrada dos horas antes por la boletería del teatro. Mientras que los proyectos invitados Las jóvenes promesas, GRUB, Les Reyes, Paquito: La cabeza contra el suelo, La trampa del paraíso perdido, La traducción, Les illuminations, Potrillo Ben y Obra del demonio cuentan, de manera excepcional, con venta de entradas. La programación, links de reserva de entradas y el catálogo digital se encontrarán disponibles en el sitio del festival. en la web buenosaires.gob.ar/fiba.

Las sedes del evento son: el Centro Cultural 25 de Mayo; el Cultural San Martín; el Teatro Colón; el Teatro Coliseo; el Anfiteatro del Parque Centenario; el Centro Cultural Recoleta; el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas - UBA; el MALBA; el Teatro San Martín; el Teatro Regio; el Teatro Sarmiento; el Cine Teatro El Plata; el Teatro Nacional Cervantes; la Ex cárcel de Caseros; el Teatro Metropolitan; el Paseo la Plaza; el Teatro Astros; el Teatro Picadero; el Espacio Darwin Palermo; Dumont 4040; El Portón de Sánchez; El Galpón de Guevara; el Espacio Callejón; El Método Kairós; la Fundación Cazadores; el Centro Cultural de la Cooperación - Sala Solidaridad; la Alianza Francesa; ÁREA 623; la CASA Teatro/Estudio; Planta Inclán | ZELAYA; ARTLAB; la Plaza Clemente; Rodney Bar; el Teatro Beckett; la Biblioteca del Parque de la Estación; La Vidriera de la DGEART | DGEART; la Escuela Metropolitana de Arte Dramático - Sede Jufré (EMAD); PROA21; el Edificio Argentino; La inmobiliaria; Roseti;K el Teatro El Extranjero y el Bar Roma.

