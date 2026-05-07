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Las integrantes de Bandana respondieron a la pregunta que se hacen todas sus fans: ¿volverán a ser cinco alguna vez?

La histórica formación que surgió de Popstars se disolvió en 2004. Cuando regresaron en 2016, Ivonne Guzmán declinó ser parte. Hoy, que cumplen 25 años, el reclamo de sus seguidoras para que sean un quinteto se mantiene vigente

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Lissa Vera, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi de Bandana hablan sobre la posibilidad de que Ivonne Guzmán se reincorpore

La pregunta que moviliza a miles de seguidoras de Bandana es la misma desde hace diez años, cuando regresaron: ¿volverán a ser cinco las integrantes? En este año, el icónico grupo pop celebra veinticinco años desde que Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha e Ivonne Guzmán fueron seleccionadas en el formato Popstars, aunque su formación actual es un cuarteto. El aniversario, junto al anuncio del regreso del programa de telerrealidad, incrementa la expectativa de un reencuentro completo, pero las protagonistas han explicado un escenario distinto en entrevistas con Infobae.

La posibilidad de que Bandana vuelva a su formación original de cinco integrantes es, según las propias integrantes, muy remota en la actualidad. Ivonne Guzmán, quien dejó el grupo en 2004, ha declinado sumarse a los regresos desde 2016 y se dedica a otros proyectos musicales, como voz de La Delio Valdez. Así, el grupo continúa como un cuarteto, integrado por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, quienes expresan respeto y nostalgia por su compañera ausente, pero consideran improbable que regrese a la banda.

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Personajes - Lourdes Fernández Bandana - Material de prensa
Bandana, en su regreso este año luego del mal momento que vivió Lourdes Fernández

El presente del grupo y la ausencia de Ivonne Guzmán

Entre los testimonios recogidos en Rumis, Valeria Gastaldi fue contundente al describir la situación actual: “Lo que pasa es que somos cuatro ya, hace tantos años somos cuatro. Desde el 2016 que somos cuatro. Bueno, en realidad hace más”.

Lissa Vera, por su parte, profundizó: “Cuando hicimos el primer regreso y éramos nosotras cuatro, ya lo habíamos hablado. Pero igual también queremos que el fantasma de Bandana deje de perseguir a Ivonne y que Ivonne no siga persiguiendonos a nosotras. Creo que cada una eligió el lugar en el que se siente cómoda”.

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En la práctica, el vínculo con Ivonne Guzmán se reduce a contactos esporádicos. Lourdes Fernández relató: “Nosotros hablamos con ella, de vez en cuando nos mensajeamos y...”. Sin embargo, la interacción personal permanece limitada. Lourdes y Vera recordaron un encuentro en Jujuy durante carnavales: “La vimos en Jujuy, en los carnavales. Estábamos en un VIP mega exclusivo. Y puso un patovica y no las saludó”, contó Fernández, a lo que Vera añadió con humor: “Después la quilombera soy yo, ¿viste? La embrollera”.

El respeto es mutuo, aunque, para las actuales integrantes, la experiencia y el vínculo artístico quedaron en el pasado. Gastaldi expresó: “Me da mucha pena, como a la gente también. Si bien hay un respeto de parte de todas hacia ella muy grande, a todas nos da pena que no haya podido vivir el nivel de conexión que vivimos las cuatro cuando hicimos Bandana: La vuelta. Nos encontramos como mujeres y establecimos un vínculo distinto. Eso ya no lo vivió Ivonne”.

bandana
El inicio de Bandana: Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha, Lourdes Fernández e Ivonne Guzmán

Por qué Bandana dejó de ser un quinteto

La explicación sobre la separación en 2004 y la salida de Guzmán incluye factores personales y una dimensión simbólica particular. Según relató Virginia Da Cunha a Infobae, las integrantes consultaron el I Ching: “Usábamos el I Ching. Así fue como la banda se termina disolviendo, después de una tirada de I Ching y sale un hexagrama”. Ante la pregunta de si el oráculo influyó en la decisión, Da Cunha confirmó: “Es un oráculo chino”. Luego resumió el resultado: “El oráculo dijo que se tenían que separar y se separaron”.

A esto se sumaba el desgaste de la rutina profesional. Valeria Gastaldi reconoció: “Para mí estábamos cansadas”. Da Cunha agregó: “Sentís que estás mintiendo. Tenés que poner cara de diva arriba de un yate en Miami cuando no dormiste, no desayunaste y no vas al baño hace una semana. Eran muchas cosas que no coincidían”.

Lourdes Fernández recordó la presión familiar: “Era una situación particular. Piensen que nuestras familias nos decían: ‘¿Cómo te vas a bajar de esto? ¡¿Cómo?!’”. Sin embargo, prevaleció la honestidad con el público. “Por respeto al público, creo que todas tomamos la decisión correcta. Nos daban mucho amor como para andar chamuyando”, dijo Fernández.

Con el paso del tiempo, Gastaldi reflexionó: “Con el diario del lunes uno dice: ‘Bueno, podríamos haber frenado un año y seguir’. Se puede hacer eso, pero en ese momento la salida fue esa y no vimos otras alternativas”.

Así, el oráculo chino operó como una confirmación simbólica del fin de un ciclo, más que como una orden. No hubo un solo motivo ni conflicto puntual, sino el resultado del desgaste y la búsqueda de respuestas frente a la presión.

Bandana
Bandana, hoy cuarteto, celebra sus 25 años

25 años de Bandana y el regreso de Popstars

La celebración de los 25 años desde la formación de Bandana encuentra al grupo en actividad, de gira y con proyectos en marcha. Gastaldi describió el reencuentro en los escenarios: “Cuando nos juntamos las cuatro, algo distinto pasa. Es un nivel de conexión que te juro que trasciende lo normal. Nos miramos a los ojos y decimos, estamos acá de nuevo, no lo podemos creer”.

El vínculo con su público sigue vigente, con entradas agotadas en varias ciudades. “Nunca pensamos que esto iba a durar tanto”, relató Gastaldi.

Y a un cuarto de siglo del comienzo de la agrupación, este años será el regreso de Popstars, el reality show que las unió, y ya está anunciado para la pantalla de Telefe con la conducción de Nico Vázquez. El nuevo formato reactualiza el recuerdo de los inicios de los 2000 y genera expectativa entre antiguos y nuevos seguidores.

Las integrantes barajan proyectos para el futuro. Gastaldi adelantó: “Hay un proyecto ahí que tenemos las cuatro para que puede llegar a sorprender mucho para el año que viene...es algo muy importante, pero no puedo contar más”.

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