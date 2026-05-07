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Trump dijo que destructores de Estados Unidos repelieron un ataque iraní en Ormuz y advirtió con una respuesta “mucho más violenta” si no hay acuerdo

El mandatario republicano confirmó que la flota naval respondió con contundencia y aseguró que el alto el fuego se mantiene mientras avanzan las negociaciones con el régimen de Teherán

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Trump dijo que destructores de Estados Unidos repelieron un ataque iraní en Ormuz y amenazó con una respuesta “mucho más violenta” si no hay acuerdo (REUTERS/Kylie Cooper)
Trump dijo que destructores de Estados Unidos repelieron un ataque iraní en Ormuz y amenazó con una respuesta “mucho más violenta” si no hay acuerdo (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que tres destructores estadounidenses lograron cruzar el estrecho de Ormuz bajo ataques iraníes y aseguró que las fuerzas de Teherán sufrieron “graves daños” durante el enfrentamiento naval. Subrayó, además, que los buques norteamericanos salieron ilesos.

Tres destructores estadounidenses de clase mundial transitaron con mucho éxito fuera del estrecho de Ormuz, bajo fuego”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

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No hubo daños para los tres destructores, pero sí grandes daños para los atacantes iraníes”, agregó.

Según detalló, las fuerzas estadounidenses destruyeron varias embarcaciones utilizadas por Irán para reemplazar su flota naval tradicional.

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Fueron completamente destruidos junto con numerosas pequeñas embarcaciones, que se hundieron rápida y eficientemente”, enfatizó Trump.

El presidente también afirmó que Irán lanzó misiles y drones contra los buques estadounidenses, pero sostuvo que todos los ataques fueron neutralizados por los sistemas de defensa.

Donald Trump dijo que destructores estadounidenses repelieron un ataque iraní en el estrecho de Ormuz, causando graves daños a los atacantes
Donald Trump dijo que destructores estadounidenses repelieron un ataque iraní en el estrecho de Ormuz, causando graves daños a los atacantes

“Se dispararon misiles contra nuestros destructores y fueron derribados fácilmente. Asimismo, llegaron drones y fueron incinerados en el aire”, describió.

En su mensaje, Trump elevó el tono contra Teherán y calificó a los líderes iraníes como “lunáticos”, asegurando que, de tener acceso a armamento nuclear, “lo utilizarían sin ninguna duda”.

El mandatario advirtió que la respuesta estadounidense será aún más contundente si Irán no acepta las condiciones de Washington en la mesa de negociación.

“Nunca tendrán esa oportunidad y, tal como los derrotamos hoy otra vez, los golpearemos mucho más fuerte y mucho más violentamente en el futuro si no firman su acuerdo, ¡rápido!”, sentenció.

Trump informó que los tres destructores se reincorporarán a las operaciones navales estadounidenses en la región en los próximos días.

“Nuestros tres destructores, con sus extraordinarias tripulaciones, ahora volverán a nuestro bloqueo naval, que es verdaderamente un ‘muro de acero’”, afirmó.

Las declaraciones del presidente llegan en medio de una escalada en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más críticos para el comercio global de petróleo y gas.

Estados Unidos intensificó sus maniobras militares frente al estrecho de Ormuz (@CENTCOM)
Estados Unidos intensificó sus maniobras militares frente al estrecho de Ormuz (@CENTCOM)

En los últimos días, Washington denunció que Irán intenta imponer controles y peajes ilegales sobre el tránsito marítimo en la zona, mientras Estados Unidos y sus aliados promueven una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar la libre navegación y la seguridad internacional en la región.

Se mantiene la tregua

Más temprano, Trump intentó bajar el tono de la escalada y aseguró que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán “sigue vigente”. En declaraciones telefónicas a la cadena ABC News, el presidente republicano minimizó el episodio militar y lo describió como “un golpecito de amor”.

No, no, el alto el fuego continúa. Está vigente”, afirmó Trump cuando fue consultado sobre si los ataques registrados en las últimas horas implicaban el colapso de la tregua alcanzada con Teherán.

Las declaraciones del mandatario llegaron después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara ataques contra instalaciones militares y centros de mando iraníes. Según Washington, la operación fue una respuesta directa al lanzamiento de misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadounidenses que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Trump intentó bajar el tono de la escalada y aseguró que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán “sigue vigente” (EFE/Shawn Thew)
Trump intentó bajar el tono de la escalada y aseguró que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán “sigue vigente” (EFE/Shawn Thew)

El comando militar estadounidense aseguró además que no busca una ampliación del conflicto, aunque aclaró que las fuerzas norteamericanas “permanecen preparadas” para responder y proteger a su personal y activos desplegados en Medio Oriente.

Del lado iraní, las fuerzas armadas denunciaron que Estados Unidos violó el alto el fuego con los ataques registrados cerca del estrecho y afirmaron haber respondido contra objetivos navales estadounidenses en la región.

Según un comunicado difundido por medios estatales iraníes, la respuesta incluyó ataques contra embarcaciones militares estadounidenses en el este de Ormuz y cerca del puerto de Chabahar.

La nueva tensión ocurre apenas un día después de que Trump afirmara públicamente que veía “muy posible” la concreción de un acuerdo de paz con Irán, en medio de negociaciones impulsadas por Washington para intentar estabilizar la situación en el Golfo Pérsico.

(Con información de EFE y AFP)

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