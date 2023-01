El Teatro Colón celebra 40 años de democracia con una puesta monumental en La Rural

“Resurrección”, monumental obra universal que el Teatro Colón presentará en el predio de la Sociedad Rural de Buenos Aires para celebrar 40 años de democracia

“Uno de mis grandes entusiasmos. Hace sentido con la totalidad de la programación que lanzamos”, dice Jorge Telerman, director general y artístico del Teatro Colón. Habla de Resurrección, un homenaje del Colón a los 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina. Con esta obra da comienzo la Temporada 2023 del mayor coliseo lírico de América latina.

”Va a tener de extraordinario lo inédito, lo histórico, la apertura y que además va a ser en un lugar no tradicional. La apuesta le va a generar al público mucha emoción”, agrega el funcionario. Efectivamente, será fuera del Colón: el martes 7 de marzo en el predio de la Sociedad Rural Argentina, sonará la monumental Sinfonía Nº 2 de Gustav Mahler.

La interpretación estará dirigida por el consagrado director musical Charles Dutoit al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, acompañada por la soprano Jaquelina Livieri y la mezzosoprano Guadalupe Barrientos. La puesta en escena corresponderá al vanguardista director de escena, dramaturgo, artista plástico y escenógrafo italiano Romeo Castellucci, en una impactante realización especial concretada en coproducción con el Festival de Aix-en-Provence.

“Es una historia universal, lamentable, pero también singular. A muchos les evocaba al holocausto, a nosotros la dictadura, también a las fosas comunes que se encontraron en México. He allí una producción artística universal, en el mejor sentido del término”, sostiene Telerman.



“Una mirada humanista —continúa— que no es solo el dedo en la llaga de una tragedia universal, sino una interpretación que nos permite pensar la revancha de la vida en medio de las situaciones más desgarradoras: cómo se impone la vida cuando las decisiones de esos justos, para decirlo en términos de Borges, aún en medio de la devastación, logran hacer resurgir la vida”.

“Nos ayuda entender la línea política que hemos elegido en esta temporada”, dice el director del Colón. “Una declaración de principios: tratándose de un teatro público, además de excelencia y belleza, tiene que ofrecer una perspectiva que intente un mejoramiento de la sociedad”.



Es un homenaje a los 40 años de democracia y de alguna forma interpela en la tragedia y la celebración. “Es el trabajo de duelar un momento terrible y volver a poner nombre a las cosas que la tragedia nos hace perder. Y lo hace como solo el arte lo puede hacer. No es una mirada de optimismo ingenuo, sino que es cierto que hay quienes hacen más que otros para que esas épocas oscuras terminen y renazca la vida”.

Para Jorge Telerman, “la recuperación de la democracia, esa celebración de los 40 años, haría bien en recuperar la idea de quienes hicieron más para que eso suceda. Para recordar la importancia de las decisiones de cada uno de nosotros. Pero celebrarlo sin autoindulgencia”.

“Soy de la idea de que el arte nos puede hacer mejores porque permite la pausa permanentemente. Es una pausa en la que por ahí uno no se da cuenta que otro hizo esa misma pausa y piensa diferente y vota en las antípodas. Y en esa pausa coincidimos en lo mismo que nos emociona. Ojalá que no seamos tan necios de no reflexionar sobre eso: emocionarnos”, sostiene el director del Colón.



Las cuatro décadas de la democracia caen en un año electoral. ¿Qué peso tiene esta confluencia? “No está pensado en ese sentido, pero si se lee así no me incomoda”, dice Telerman y agrega que “los años electorales son años de decisiones”. “Hay que coincidir en esa pausa. Coincidir pero no para pedir la extinción del otro. Deberíamos comprender algo importante: estamos más cerca de lo que querríamos aceptar”, concluye.

Las funciones se realizarán el martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de marzo a las 20:30 en el Pabellón Ocre de La Rural (Av. Sarmiento 2704), como parte del Ciclo Colón en la Ciudad. La propuesta integra también Divina Italia, una colaboración entre el Teatro Colón con la Embajada de Italia en la Argentina y el Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires enfocada en recorrer el legado del arte musical italiano.

* Las entradas de “Resurrección” ya están a la venta, en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de 9 a 17.

