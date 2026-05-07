El alocado festejo de Dibu Martínez tras llevar al Aston Villa a la final de la Europa League y el extraño cruce con sus rivales

*El alocado festejo del Dibu Martínez

El Aston Villa selló su pase a la final de la UEFA Europa League tras golear 4-0 al Nottingham Forest en Villa Park, una actuación que lo impulsa a disputar el título en Estambul frente al Friburgo. La victoria no solo compensa la derrota inicial por 1-0, sino que permite al equipo inglés regresar a una final continental tras más de cuatro décadas.

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Como suele pasar en los hitos de Los Villanos desde su llegada al club en 2021, Emiliano Martínez fue clave con su seguridad bajo los tres palos y su personalidad. El arquero de la selección argentina primero interrumpió la arenga de sus rivales porque la hicieron en un sector de la cancha donde se ubicaron sus hinchas. El Dibu les recriminó a los jugadores del Nottingham Forest que se ubicaron en el campo que le correspondió al Aston Villa en el inicio del partido.

Una vez terminado el encuentro, Martínez con su habitual efusividad, fue uno de los que más festejó el pase a la final del certamen internacional. El guardameta de 33 años fue junto con sus compañeros a saludar al público local, pero luego corrió solo hacia el arco y se colgó del travesaño. Una vez arriba continuó con su alocada celebración.

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*El cruce del Dibu con los rivales por la arenga

El choque en Birmingham estuvo marcado por el protagonismo de Martínez y del otro argentino, Emiliano Buendía. El volante ofensivo fue determinante al generar una notable jugada con un autopase, llegó al fondo y, tras levantar la cabeza, asistió a Ollie Watkins para establecer el empate en la serie a los 40 minutos del primer tiempo.

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La segunda mitad confirmó la supremacía del conjunto dirigido por Unai Emery. Buendía amplió la ventaja con un gol que coronó una jugada llena de confianza y determinación. Más tarde, John McGinn selló el resultado con un doblete. El Nottingham Forest, donde jugó desde el inicio el argentino Nicolás Domínguez, no consiguió respuesta ante el vendaval futbolístico de los locales.

Esta clasificación reviste un significado particular para el Aston Villa, que no llegaba a una final europea desde 1982, año en el que venció al Bayern Múnich en la final de la Copa de Campeones, competición hoy conocida como la Champions League. En aquella ocasión, al igual que ahora, la definición fue ante un rival alemán. La final de la UEFA Europa League será en Estambul, el 20 de mayo en el Vodafone Arena.

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*El partido del Dibu Martínez

Cabe recordar que otro de los hitos en la campaña del Dibu en el Aston Villa fue haber conseguido la clasificación para la Champions League luego de 42 años, ya que disputó la edición 2024/2025 y fue eliminado en los cuartos de final ante el París Saint-Germain (PSG).

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El Friburgo será el contrincante en Estambul, tras eliminar al Sporting Braga al imponerse por 3-1 y revertir una serie que terminó 4-3 en el resultado global.

El eslabón argentino, con actuaciones destacadas de Martínez y Buendía, aparece como un factor central en la campaña de este Aston Villa, reforzando su papel en el fútbol británico tras superar conflictos internos, como el intento de traspaso de Martínez al Manchester United y la posterior reconciliación con el entrenador Unai Emery.

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