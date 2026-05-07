Sociedad

Mendoza: un hombre cayó cuando escalaba un cerro, se fracturó la pierna y tuvo que ser rescatado durante la madrugada

El accidente ocurrió en la localidad de Cacheuta, sobre la zona precordillerana de la provincia. La víctima de 43 años finalmente se retiró por sus propios medios

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Se cayó mientras subía un cerro en Mendoza, se fracturó y tuvo que ser rescatado
El operativo de rescate comenzó tras un aviso al Centro Estratégico de Operaciones de Luján de Cuyo, que alertó sobre una persona atrapada en la precordillera mendocina

Un hombre de 43 años debió ser rescatado durante la madrugada de este jueves desde la estribación norte del cerro Feliz Cumpleaños, en Cacheuta, dentro de la provincia de Mendoza. La víctima sufrió una caída en un sector de difícil acceso en la zona precordillera mendocina que le provocó fuertes dolencias en la pierna derecha y una posible fractura.

La alerta se dio de noche al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de Luján de Cuyo que reportó a una persona lesionada en las inmediaciones de la Ruta 82 y pasadas las 23 comenzó un operativo para salir a buscar al individuo en cuestión. Según remarcaron, la persona no podía descender por sus propios medios desde el risco en el que quedó atrapada.

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A partir de ese llamado, personal de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM) inició el ascenso al cerro. Los rescatistas debieron abrirse paso entre piedras y desniveles del terreno hasta localizar al hombre enriscado. Una vez encontrado, lo hidrataron y estabilizaron antes de emprender el descenso, afirmaron medios locales como El Sol y Mdz.

Para evacuar a la víctima de manera segura, el equipo de la UPRAM recurrió a equipamiento técnico especializado para rescate de altura. Las maniobras se extendieron durante toda la madrugada, dadas las características del terreno y las dificultades propias de un operativo nocturno en la montaña.

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Recién cerca de las 7:25 de la mañana, los rescatistas lograron arribar junto al hombre a la Ruta 82. Según indicaron medios locales, la víctima se retiró posteriormente por sus propios medios.

Una mujer se cayó mientras hacía trekking en el Parque Nacional Lanín

La Intendencia del Parque Nacional Lanín instó a extremar precauciones en actividades de montaña y recordó la obligación de completar el registro previo de trekking

Una mujer de 48 años fue asistida tras caer durante una caminata por una de las sendas próximas a San Martín de los Andes, dentro del Parque Nacional Lanín. El accidente ocurrió semanas atrás.

La afectada, vecina de la ciudad, recorría la senda del Lote 27 cuando perdió el equilibrio y se precipitó, lo que le ocasionó un traumatismo en la cadera e impidió que continuara. La emergencia fue reportada mediante la radioestación oficial del área protegida, lo que permitió poner en marcha de inmediato el protocolo correspondiente y coordinar un operativo conjunto con distintas entidades.

El procedimiento estuvo liderado por un equipo de cuatro rescatistas del ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias), con el apoyo del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). El acceso hasta el lugar del incidente requirió acciones específicas debido a la topografía y las condiciones climáticas variables. De acuerdo con información de LM Neuquén, los rescatistas brindaron la atención médica inicial en el sitio y, ante la situación, procedieron a inmovilizar a la paciente utilizando una camilla Kong y un chaleco de extricación, elementos indispensables en zonas de difícil acceso.

“La paciente fue estabilizada y posteriormente evacuada hasta un sector donde aguardaba una ambulancia del SIEN”, informó la Intendencia del Parque Nacional Lanín. Desde ese punto, el traslado continuó directamente hacia el Hospital Ramón Carrillo, donde la mujer recibió atención médica especializada para su recuperación.

Este episodio llevó a las autoridades del parque a reiterar el pedido de extremar recaudos al practicar actividades de montaña. Entre las sugerencias, el Parque Nacional Lanín recordó que es obligatorio completar el registro único de trekking con al menos 48 horas de antelación a través de la web oficial. Además, recomendó elegir senderos acordes al nivel de experiencia y estado físico, no realizar travesías en soledad, informar a alguien el recorrido previsto y consultar el pronóstico del clima antes de salir.

“Llevar abrigo adicional, respetar los lugares habilitados para hacer fuego y regresar con todos los residuos generados son recomendaciones esenciales para minimizar riesgos y cuidar el entorno”, enfatizó la administración del parque.

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