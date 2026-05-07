La historia de la tapa del primer libro de Oriana Sabatini, para la que una amiga posó en la morgue

El lanzamiento de la novela "Podría quedarme acá" marcó el debut literario de Oriana Sabatini y sorprendió por una tapa de gran impacto visual (Video: Instagram)

El lanzamiento de “Podría quedarme acá”, la primera novela de Oriana Sabatini, no solo marcó un nuevo capítulo en la carrera de la artista, sino que también sorprendió por la potencia visual y conceptual de su tapa. El proceso que llevó a la creación de esa portada fue tan arriesgado como original: involucró tecnología, investigación forense, trabajo en equipo y, sobre todo, la decisión de hacer todo con el mayor realismo posible, incluso si eso significaba llevar la producción a una morgue real.

La directora creativa Dolores “Loli” Laboureau fue la encargada de compartir el detrás de escena que revolucionó redes sociales. “Ori me contactó en enero. Un mes después, teníamos esto”, contó emocionada en su Instagram. El proyecto arrancó con bocetos realizados con inteligencia artificial, una herramienta que sirvió para orientar el concepto visual que buscaban. No obstante, el equipo rápidamente entendió que el resultado final debía tener una impronta mucho más tangible y realista.

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Dolores 'Loli' Laboureau lideró el proceso creativo y compartió el detrás de escena que revolucionó las redes sociales tras la publicación de la tapa

La portada del libro se realizó en una morgue real, tras una exhaustiva investigación forense sobre la representación de la muerte en la piel

“La tapa terminó en una morgue real porque no había otra forma de hacerlo bien. Tuvimos que investigar cómo cambia la piel cuando muere, el color que toma, la textura”, relató Laboureau. El resultado fue una imagen impactante, protagonizada por Eugenia, amiga de Oriana y modelo de la portada, que posó en el set montado dentro de la morgue. El maquillaje estuvo a cargo de Tiziana Sabatini, hermana de Oriana, quien también participó activamente en el diseño general de la tapa, sumando un componente profundamente personal y familiar al proyecto.

Las fotos del backstage muestran el nivel de detalle y profesionalismo que se puso en cada etapa: desde el armado del set y la elección de los elementos (guantes quirúrgicos, instrumental médico, frutas para simular texturas) hasta el manejo de la iluminación. Un primerísimo plano de labios entreabiertos, envueltos en un plástico traslúcido, fue la base para la imagen final de la portada, transmitiendo la tensión entre vida y muerte, belleza y tabú, que atraviesa la novela de Oriana.

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El equipo utilizó inteligencia artificial para los bocetos iniciales, pero optó finalmente por una imagen realista lograda con modelos y maquillaje (Video: Instagram)

La portada simboliza la tensión entre vida y muerte y refleja los tabúes que atraviesan el tono narrativo de la novela de Sabatini

Lo más llamativo para el equipo no fue solo el lugar, sino la energía que se respiraba. “La energía era tranquila, pacífica. Las chicas que trabajaban ahí eran jóvenes, de buena onda. Nada que ver con el preconcepto que uno construye. No había olor a nada”, relató Laboureau, sorprendida por el contraste entre el imaginario de la morgue y la realidad del ambiente en el que trabajaron.

Oriana, aunque no estuvo presencialmente, supervisó todo el proceso a distancia, dirigiendo en tiempo real a través de un link de Capture One. “Porque ella sabe exactamente lo que quiere”, enfatizó la directora creativa. El resultado fue una portada que juega con la estética, el tabú y la provocación, alineada con el tono de la novela y la impronta de Sabatini.

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Eugenia, amiga de Oriana Sabatini, posó como modelo para la portada, y Tiziana Sabatini, hermana de la autora, asumió el maquillaje y parte del diseño

Un detalle que para Dolores “lo dice todo” es que Gia, la hija de Oriana, nació el mismo día que terminaron la tapa. “En mi opinión, Ori parió dos veces ese día”, escribió en sus redes, evidenciando la conexión profunda entre el proceso creativo y la vida personal de la autora.

El proceso de realización de la tapa incluyó una investigación exhaustiva sobre la representación de la muerte en la piel, el uso de herramientas médicas, guantes y hasta frutas para lograr el efecto visual buscado. “Siempre tuve atracción por lo oscuro, por lo tabú. Ori también. Encontrarnos creando desde ahí, dos mujeres, en un país donde reina Gran Hermano, fue encontrar a alguien en la misma sintonía”, reflexionó Laboureau.

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Oriana Sabatini supervisó a distancia toda la producción de la tapa desde Capture One, demostrando su involucramiento total en el proyecto

Catherine Fulop expresó en redes su orgullo por el debut literario de Oriana Sabatini y celebró la colaboración artística de sus dos hijas en el libro

El trabajo artístico no solo fue celebrado por los seguidores de Oriana, sino también por su propia familia. Catherine Fulop, madre de la cantante y actriz, compartió su emoción y orgullo en Instagram: “Empecé a leer Podría quedarme acá… la primera novela de mi hija Oriana, y ya se me caen las lágrimas. No solo por el orgullo inmenso de verla cumplir este sueño, sino porque entre sus páginas aparecen aromas, frases y pequeños recuerdos que me abrazan el alma”. Fulop también celebró el aporte de Tiziana: “Como si fuera poco, la vida hizo lo suyo: Tiziana, su hermana, creó el arte de la portada. Dos miradas, dos talentos, una misma historia latiendo”.