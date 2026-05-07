El presidente de Guatemala asiste a la investidura de Laura Fernández en Costa Rica

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, asiste a la toma de posesión de Laura Fernández en Costa Rica. (Captura de pantalla)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, arribó a Costa Rica este jueves para asistir a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como presidenta de ese país. El mandatario guatemalteco formó parte de una delegación internacional que incluyó representantes de más de setenta países, según reportaron medios nacionales. La toma de posesión, que se realizará en el Estadio Nacional de San José, marca el inicio del mandato de Fernández para el período 2026-2030.

A su llegada al aeropuerto de la capital costarricense, Arévalo fue recibido con honores y escuchó el Himno Nacional de Guatemala, de acuerdo con información de medios nacionales. El presidente se suma a otros líderes y altos funcionarios internacionales que acompañan este acto considerado uno de los encuentros diplomáticos más relevantes en la región centroamericana durante los últimos años.

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Laura Fernández, quien asume la presidencia tras un proceso electoral seguido de cerca por organismos internacionales, ha expresado su intención de mantener la línea de la administración saliente. Además, prometió implementar políticas firmes contra el crimen organizado. Según detalles de medios nacionales, la nueva mandataria subrayó que su gestión priorizará la seguridad y el fortalecimiento institucional.

Más de 70 delegaciones internacionales acompañan el inicio del mandato de Laura Fernández para el periodo 2026-2030. (Video de cortesía)

Entre los asistentes confirmados figuran el rey Felipe VI de España, así como los presidentes Nasry Asfura de Honduras, José Raúl Mulino de Panamá, José Antonio Kast de Chile, Isaac Herzog de Israel y Luis Abinader de República Dominicana. La delegación de Estados Unidos está encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, según informes de medios nacionales.

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El evento, abierto al público en el Estadio Nacional de San José, reúne a figuras clave de la política internacional y refuerza el papel de Costa Rica como punto de encuentro diplomático. En total, 71 delegaciones extranjeras participan en la ceremonia, lo que convierte la investidura en uno de los actos de mayor convocatoria internacional en la historia reciente del país.

La presencia de Bernardo Arévalo fue interpretada como una muestra de respaldo a la integración regional y al fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre Guatemala y sus vecinos centroamericanos, Fernández, por su parte, inicia su mandato bajo la expectativa de promover la cooperación internacional y enfrentar los desafíos de seguridad y desarrollo.

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Relaciones diplomáticas

Las relaciones entre Costa Rica y Guatemala presentan una solidez institucional y comercial que se ha mantenido durante más de 185 años, según informaron fuentes oficiales de ambos gobiernos y reportes de la prensa centroamericana. La diplomacia entre estos dos países centroamericanos se estableció formalmente el 18 de agosto de 1839, fecha que marcó el inicio de un vínculo que hoy cumple 186 años, enfocado en la cooperación política, el desarrollo conjunto y la amistad bilateral.

Bernardo Arévalo fue recibido con honores en Costa Rica, resaltando la importancia de los lazos diplomáticos entre ambos países. (Visuales IA)

En cuanto a diferencias, Costa Rica se identifica por su política de sostenibilidad y promoción del ecoturismo, mientras que Guatemala sobresale por su legado cultural maya y sus paisajes volcánicos. Ambas particularidades enriquecen el intercambio y diversifican las áreas de cooperación, desde la cultura hasta el turismo y la gestión medioambiental.

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La conmemoración de 186 años de relaciones diplomáticas en agosto de 2025 reafirmó la vigencia de los vínculos entre estos dos países centroamericanos, que mantienen una agenda activa en organismos multilaterales y continúan ampliando su intercambio comercial, cultural y político.