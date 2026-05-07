Una agente de tránsito de Mendoza fue atropellada por un camión, estuvo más de una semana internada y murió

Nadya Evelyn Camus vivía en el barrio Buena Nueva y era madre de dos niños al momento de su muerte

Nadya Evelyn Camus tenía 35 años, dos hijos y once años de trayectoria en la Municipalidad de Guaymallén cuando un camión la embistió mientras trabajaba sobre el Acceso Sur de Mendoza. Murió este miércoles en el hospital Santa Isabel de Hungría, diez días después del impacto que la dejó en terapia intensiva con politraumatismos.

El accidente ocurrió la noche del lunes 27 de abril, cerca de las 23 horas, a la altura de la salida de calle Lamadrid, en las inmediaciones de La Barraca Mall. Un equipo de la Dirección de Accidentología municipal atendía un choque menor previo que había ocurrido minutos antes sobre la misma arteria.

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El lugar estaba señalizado con conos viales. Aun así, un camión Iveco 380 conducido por un hombre de 47 años irrumpió en la zona de trabajo e impactó contra dos agentes de tránsito y un ciudadano que participaba del procedimiento. La camioneta de la Municipalidad también fue alcanzada y terminó desbarrancando por la fuerza del golpe.

Nadya se llevó la peor parte. Fue trasladada de urgencia a terapia intensiva del hospital Santa Isabel de Hungría con diagnóstico de politraumatismos. Otro inspector quedó internado en sala común con el mismo diagnóstico, mientras que un tercer lesionado recibió atención en la Clínica Francesa. Tres trabajadores municipales más fueron asistidos en el lugar por crisis nerviosa, sin presentar lesiones físicas.

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La agente ingresó a la Municipalidad de Guaymallén en 2014 y dedicó su carrera a la accidentología y las áreas ambientales

Tras el impacto, el camión detuvo su marcha aproximadamente a dos kilómetros del sitio del accidente. El conductor declaró haber advertido la señalización, aunque no la presencia del personal en la vía, y manifestó que no logró frenar a tiempo.

El dosaje de alcohol que se le practicó arrojó resultado negativo —0 g/l—, según informó el medio local UNO Mendoza. Por disposición del ayudante fiscal en turno, el hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente. También se ordenó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

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La mañana de este miércoles, los médicos del hospital confirmaron el deceso de Nadya Evelyn Camus. La agente de tránsito vivía en el barrio Buena Nueva y era madre de dos niños.

Había ingresado a trabajar en la Municipalidad de Guaymallén en 2014 y desde entonces se desempeñó en las áreas de accidentología y medio ambiente. El cargo de supervisora, el más alto que alcanzó en su carrera, era el que ocupaba al momento de su muerte.

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La Municipalidad de Guaymallén despidió a la agente con un comunicado oficial y acompañó a su familia y compañeros de trabajo

La Municipalidad de Guaymallén difundió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para despedirla. “Con profundo pesar despedimos a Nadya Evelyn Camus, agente de tránsito de la Municipalidad de Guaymallén, quien se destacó por su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio. Acompañamos a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este difícil momento”, expresó el municipio.

El Acceso Sur es una de las vías de mayor tránsito pesado de la provincia de Mendoza, y el tramo donde ocurrió el accidente —a la altura de La Barraca Mall— concentra un flujo constante de vehículos de carga que circulan hacia el norte.

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El procedimiento en el que participaba Camus esa noche respondía a un siniestro previo, de menor envergadura, que había ocurrido sobre la misma arteria minutos antes. El personal municipal ya había desplegado la señalización reglamentaria cuando el camión irrumpió en el área de trabajo.

La investigación judicial sigue su curso. El conductor del Iveco permanece a disposición de la fiscalía, y los resultados de las pericias de Policía Científica aún no fueron dados a conocer públicamente.

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