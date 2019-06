El femicida contó todo en sus memorias, que publicó en 2006 con el título Yo mismo fui un canalla. Angela Diniz no pudo vivir para contarlo. Quien ama no mata no es la madre, pero si una tía (no tan) lejana del #NiUnaMenos que hace cuatro años, nació en respuesta a los femicidios en la Argentina. Una herida que no para de sangrar. La socióloga e historiadora Dora Barrancos, que para entonces vivía en Brasil exiliada, supo de ese crimen, de ese juicio injusto, y habla del caso que la hizo volcarse al feminismo y convertirse, años después, en una referente, en mi ebook Yo me hice feminista en el exilio (IndieLibros).