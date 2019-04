–A mí no me quedó más que seguir el mandato de no estudiar, pero nunca he cambiado el pañal de una muñeca o de un nieto, que no quiere decir que no los quiera. Les doy otro tipo de cosas. El corte se dio con mi independencia. Cuando se me frustra la posibilidad de estudiar me metí a monja de clausura, pero no es tan loco como parece. Yo fantaseaba con que las monjas estudiaban. Esto sucede antes del Conciclio Vaticano II. Las benedictinas están doce horas en el coro cantando, se dedican todo el día a la oración. Llegué a ser postulante, pero cuando las conocí me di cuenta de que eran unas ignorantes. El latín lo cantaban por fonética, no sabían latín.