España

Sanidad acusa al presidente de Canarias de “sembrar la duda” sin haber participado en el operativo por el hantavirus: “Es una huida hacia adelante”

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha desmentido los argumentos del Gobierno canario que defienden que se ocultaron casos de hantavirus “deliberadamente”

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de Fernando Clavijo, presidente de Canarias. (Europa Press)
Imagen de archivo de Fernando Clavijo, presidente de Canarias. (Europa Press)

Una vez el buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha abandonado Tenerife y se dirige a Países Bajos, la polémica con respecto al operativo llevado a cabo en Canarias no cesa. La acogida del crucero desde el pasado domingo al lunes ha provocado que la tensión política vaya en aumento, especialmente entre el Gobierno canario y el Ejecutivo central.

En la sesión de control del Parlamento autonómico que tuvo lugar ayer, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, acusó al Ministerio de Sanidad de ocultar “deliberadamente al menos un contagio”: “Creo que hoy es un día triste. Se le ha faltado a la dignidad del pueblo canario por ocultar una información que sabían desde el minuto uno”.

PUBLICIDAD

Clavijo señaló que las pruebas PCR no se realizaron a bordo, como el Gobierno canario había solicitado, porque ya se sabía que había contagios. Estas acusaciones se produjeron después de conocerse los positivos de un pasajero español, una francesa y un resultado no concluyente (entendido por Estados Unidos como un “positivo leve”) de un estadounidense.

Ya ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Sanidad, Mónica García, defendió la actuación del Gobierno y de su ministerio, indicando que, cuando el buque llegó a Canarias, no había ningún positivo que considerase ni la OMS ni la ECDC, así como ninguna persona con síntomas.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado este martes al Gobierno central de "ocultar deliberadamente" que conocían que había positivos por hantavirus a bordo del 'MV Hondius', que este lunes por la tarde zarpó de Tenerife tras culminar el dispositivo de evacuación. (Fuente: Parlamento Canario)

A través de X, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha cargado duramente contra el discurso de la derecha política y, sobre todo, del Gobierno de Canarias, al que ha acusado de “sembrar la duda” sin haber participado en el operativo llevado a cabo en Tenerife.

Padilla desmiente que se ocultasen casos de hantavirus

“En su huida hacia adelante, la derecha está ahora diciendo que el Ministerio de Sanidad ocultó casos de hantavirus que estaban en el buque. Más allá de que eso supondría meter en la conspiración al ECDC y a la OMS, os explico para dejar de hacer el ridículo”, ha comenzado Padilla antes de pasar a explicar uno por uno los casos que han provocado las mayores críticas por parte de Clavijo.

En primer lugar, la pasajera francesa que comenzó a experimentar síntomas compatibles con el virus en el vuelo de regreso a su país y que ha dado positivo en hantavirus. La mujer se encuentra hospitalizada, con respiración asistida y un pronóstico grave porque presenta el cuadro más severo de infección pulmonar por el virus.

El crucero MV Hondius abandona el puerto de Granadilla. (Borja Suárez/Reuters)
El crucero MV Hondius abandona el puerto de Granadilla. (Borja Suárez/Reuters)

Padilla ha indicado que el primer síntoma de la mujer fue fiebre, con la que comenzó ya en el avión: “La temperatura le fue medida antes de salir del barco y fue normal”. Así, antes de su desembarco se desconocía que estuviese contagiada.

En segundo lugar, Padilla se ha referido a la pasajera estadounidense que tenía síntomas leves y que ayer se supo que había dado negativo en la prueba PCR: “Todos los médicos que atendieron a la paciente en el barco consideraron que no era nada compatible con hantavirus”.

En tercer y último lugar, el secretario de Estado de Sanidad se ha centrado en el caso del estadounidense cuyo resultado fue no concluyente. Su prueba fue realizada en Cabo Verde por un epidemiólogo del ECDC. “La PCR, en sus dos determinaciones, salió no concluyente y negativa, y los epidemiólogos del barco, en conjunto con el resto de autoridades nacionales e internacionales, consideraron que se trataba de un caso ya pasado”, ha explicado Padilla.

Este caso en concreto ha causado controversia porque desde Estados Unidos se tomó como un “positivo leve”. Una nueva prueba ha confirmado el negativo del pasajero estadounidense.

Pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegan en un avión fletado al aeródromo Eppley en Omaha, Nebraska, EEUU, el 11 de mayo de 2026. (Hayden Smith/Reuters)
Pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegan en un avión fletado al aeródromo Eppley en Omaha, Nebraska, EEUU, el 11 de mayo de 2026. (Hayden Smith/Reuters)

Padilla ha catalogado estas acusaciones de Clavijo como “una huida hacia adelante basada en sembrar la duda a lomos de no conocer (ni querer conocer) la realidad”: Han intentado salir con ello antes de que salieran las PCR y demostraran que el criterio del ECDC, OMS y Ministerio de Sanidad había sido el correcto", ha señalado.

El secretario de Estado de Sanidad, además, ha cargado duramente contra el Gobierno canario por su ausencia durante la operación para desembarcar y repatriar a los pasajeros del buque MV Hondius: “¿Sabéis cuál era la forma de haber sabido todo esto? Haber participado del operativo del domingo y lunes, pero quienes ahora siembran bulos decidieron no estar cuando se trataba de trabajar y dar la cara“.

Temas Relacionados

HantavirusVirusEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosSanidad EspañaCanariasEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

Con una amplia carrera en el sector energético y décadas de antigüedad como socio, esta figura se postula como posible aspirante a la convocatoria de elecciones tras un amago en 2021

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

Tita Cervera sufre un empeoramiento de salud que ha obligado a su hijo Borja a regresar de urgencia a Barcelona

La baronesa Thyssen, que continúa recuperándose en su residencia de la Costa Brava tras sufrir una neumonía grave, ha vuelto a preocupar a su entorno más cercano después de un nuevo revés

Tita Cervera sufre un empeoramiento de salud que ha obligado a su hijo Borja a regresar de urgencia a Barcelona

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | La paciente francesa continúa en estado grave y el español, con síntomas leves

El crucero MV Hondius continúa su viaje hacia Países Bajos, a donde llegará entre el domingo y el lunes de la semana que viene

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | La paciente francesa continúa en estado grave y el español, con síntomas leves

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Alejandra Martínez, colombiana viviendo en España: “La gente aquí disfruta de planes simples y sencillos con su familia”

Alejandra Martínez, una colombiana que lleva menos de un año en España, cuenta las cosas que le “tienen enamorada” del país: desde los horarios escolares hasta la limpieza en las calles, la creadora de contenido comparte las razones que hicieron que se quedase

Alejandra Martínez, colombiana viviendo en España: “La gente aquí disfruta de planes simples y sencillos con su familia”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

La Armada participará en “dos de los ejercicios navales más avanzados del mundo” organizados por Estados Unidos

La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta por parte de los Mossos en una de las manifestaciones propalestina del 15 de octubre

La Justicia declara procedente el despido de una limpiadora por un uso excesivo del móvil durante su jornada superando la media de una hora diaria

Nunca hagas estas 3 cosas si te despiden: un abogado explica los motivos

ECONOMÍA

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Una gran mayoría de los españoles culpa a los pisos turísticos y a la especulación de la crisis de la vivienda

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

Europa no consigue abandonar el gas ruso: España dispara un 43% sus compras de GNL a Rusia y paga 3.700 millones a EEUU por el más caro del mercado

DEPORTES

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta