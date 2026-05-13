Sanidad acusa al presidente de Canarias de “sembrar la duda” sin haber participado en el operativo por el hantavirus: “Es una huida hacia adelante”

Imagen de archivo de Fernando Clavijo, presidente de Canarias. (Europa Press)

Una vez el buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha abandonado Tenerife y se dirige a Países Bajos, la polémica con respecto al operativo llevado a cabo en Canarias no cesa. La acogida del crucero desde el pasado domingo al lunes ha provocado que la tensión política vaya en aumento, especialmente entre el Gobierno canario y el Ejecutivo central.

En la sesión de control del Parlamento autonómico que tuvo lugar ayer, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, acusó al Ministerio de Sanidad de ocultar “deliberadamente al menos un contagio”: “Creo que hoy es un día triste. Se le ha faltado a la dignidad del pueblo canario por ocultar una información que sabían desde el minuto uno”.

PUBLICIDAD

Clavijo señaló que las pruebas PCR no se realizaron a bordo, como el Gobierno canario había solicitado, porque ya se sabía que había contagios. Estas acusaciones se produjeron después de conocerse los positivos de un pasajero español, una francesa y un resultado no concluyente (entendido por Estados Unidos como un “positivo leve”) de un estadounidense.

Ya ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Sanidad, Mónica García, defendió la actuación del Gobierno y de su ministerio, indicando que, cuando el buque llegó a Canarias, no había ningún positivo que considerase ni la OMS ni la ECDC, así como ninguna persona con síntomas.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado este martes al Gobierno central de "ocultar deliberadamente" que conocían que había positivos por hantavirus a bordo del 'MV Hondius', que este lunes por la tarde zarpó de Tenerife tras culminar el dispositivo de evacuación. (Fuente: Parlamento Canario)

A través de X, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha cargado duramente contra el discurso de la derecha política y, sobre todo, del Gobierno de Canarias, al que ha acusado de “sembrar la duda” sin haber participado en el operativo llevado a cabo en Tenerife.

Padilla desmiente que se ocultasen casos de hantavirus

“En su huida hacia adelante, la derecha está ahora diciendo que el Ministerio de Sanidad ocultó casos de hantavirus que estaban en el buque. Más allá de que eso supondría meter en la conspiración al ECDC y a la OMS, os explico para dejar de hacer el ridículo”, ha comenzado Padilla antes de pasar a explicar uno por uno los casos que han provocado las mayores críticas por parte de Clavijo.

PUBLICIDAD

En primer lugar, la pasajera francesa que comenzó a experimentar síntomas compatibles con el virus en el vuelo de regreso a su país y que ha dado positivo en hantavirus. La mujer se encuentra hospitalizada, con respiración asistida y un pronóstico grave porque presenta el cuadro más severo de infección pulmonar por el virus.

El crucero MV Hondius abandona el puerto de Granadilla. (Borja Suárez/Reuters)

Padilla ha indicado que el primer síntoma de la mujer fue fiebre, con la que comenzó ya en el avión: “La temperatura le fue medida antes de salir del barco y fue normal”. Así, antes de su desembarco se desconocía que estuviese contagiada.

PUBLICIDAD

En segundo lugar, Padilla se ha referido a la pasajera estadounidense que tenía síntomas leves y que ayer se supo que había dado negativo en la prueba PCR: “Todos los médicos que atendieron a la paciente en el barco consideraron que no era nada compatible con hantavirus”.

En tercer y último lugar, el secretario de Estado de Sanidad se ha centrado en el caso del estadounidense cuyo resultado fue no concluyente. Su prueba fue realizada en Cabo Verde por un epidemiólogo del ECDC. “La PCR, en sus dos determinaciones, salió no concluyente y negativa, y los epidemiólogos del barco, en conjunto con el resto de autoridades nacionales e internacionales, consideraron que se trataba de un caso ya pasado”, ha explicado Padilla.

PUBLICIDAD

Este caso en concreto ha causado controversia porque desde Estados Unidos se tomó como un “positivo leve”. Una nueva prueba ha confirmado el negativo del pasajero estadounidense.

Pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegan en un avión fletado al aeródromo Eppley en Omaha, Nebraska, EEUU, el 11 de mayo de 2026. (Hayden Smith/Reuters)

Padilla ha catalogado estas acusaciones de Clavijo como “una huida hacia adelante basada en sembrar la duda a lomos de no conocer (ni querer conocer) la realidad”: Han intentado salir con ello antes de que salieran las PCR y demostraran que el criterio del ECDC, OMS y Ministerio de Sanidad había sido el correcto", ha señalado.

PUBLICIDAD

El secretario de Estado de Sanidad, además, ha cargado duramente contra el Gobierno canario por su ausencia durante la operación para desembarcar y repatriar a los pasajeros del buque MV Hondius: “¿Sabéis cuál era la forma de haber sabido todo esto? Haber participado del operativo del domingo y lunes, pero quienes ahora siembran bulos decidieron no estar cuando se trataba de trabajar y dar la cara“.