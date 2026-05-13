Confirmaron que el cuerpo descuartizado hallado en Río Gallegos corresponde al jubilado que estaba desaparecido

Aníbal Eduardo Cepeda había sido reportado como persona desaparecida el 4 de mayo

La Policía de Santa Cruz confirmó oficialmente este martes por la noche que los restos hallados en distintos puntos de Río Gallegos corresponden a Aníbal Eduardo Cepeda, el jubilado de 72 años que era buscado desde comienzos de mayo. La autopsia finalizó este mismo martes, permitiendo la identificación formal del cuerpo.

La noticia fue informada mediante la publicación de un comunicado. “Este proceso de identificación se llevó a cabo bajo los más estrictos protocolos científicos y legales, permitiendo dar certeza sobre la identidad de la víctima para el avance de la causa judicial que se encuentra en curso”, indicaron las autoridades.

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Tras obtener los resultados, desde la Policía de Santa Cruz y el Ministerio de Seguridad expresaron: “Hacemos llegar nuestro más sentido pésame y acompañamiento a los familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida”.

Félix Marcelo Curtti, el acusado de estar implicado en la desaparición del jubilado

De acuerdo con la información publicada por La Opinión Austral, por el hecho, permanece detenido Marcelo Félix Curtti, quien fue indagado este martes por la mañana en el juzgado a cargo del juez Gerardo Giménez. No obstante, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias y motivaciones detrás del crimen.

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La búsqueda de Aníbal comenzó el lunes 4 de mayo, luego de que su familia radicara la denuncia por su desaparición. Sin embargo, la última vez que fue visto con vida fue el 20 de abril y, con el hallazgo de partes de su cuerpo, la causa dejó de investigarse como una desaparición y comenzó a tratarse como un homicidio.

El macabro hallazgo se dio el domingo por la mañana, cuando parte de los restos de Cepeda fueron hallados en el tanque de agua de uno de los departamentos del complejo habitacional ubicado sobre calle Moyano, en la zona de la costanera. Más tarde ese mismo día, las manos y la cabeza de la víctima aparecieron en un terreno situado en Pellegrini al 500.

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Según las altas fuentes policiales consultadas por Infobae, la intervención policial se desplegó a partir de un llamado de un vecino que reportó movimientos “raros” de una persona que ingresó a la vivienda donde fue hallado parte de los restos. Esta pista permitió a los agentes identificar el segundo lugar clave de la investigación.

Uno de los predios en donde fueron encontradas partes del cuerpo de Cepeda

En línea con esto, el medio local Tiempo Sur recopiló varios testimonios de los vecinos de la propiedad de la calle Pellegrini, quienes aseguraron haber visto a un hombre merodear por la zona el martes pasado. Incluso, indicaron que el sujeto habría ingresado al interior del inmueble y uno de ellos habría identificado a Curtti como el presunto responsable.

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A raíz de los movimientos sospechosos, los vecinos relataron haber llamado al 911 para solicitar la presencia de un móvil policial. Sin embargo, para cuando los efectivos se hicieron presentes, el individuo ya no se encontraba en la zona, pero sí encontraron una mochila con varias armas blancas y un celular.

El mismo día que se encontraron los restos del jubilado, la Policía de Santa Cruz confirmó la captura de Marcelo Félix Curtti, quien era buscado intensamente en el marco de la causa y había sido señalado como persona de interés. Desde ese momento, permanece detenido en calidad de imputado como presunto autor de la desaparición en la Comisaría Primera de Río Gallegos.

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Hasta el momento, las autoridades no precisaron detalles sobre el vínculo entre Curtti y la víctima. Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura una posible motivación económica. Se analiza si el hecho estaría relacionado con una indemnización cobrada recientemente por Cepeda.

De hecho, en los días previos, la atención policial estuvo puesta en los movimientos realizados con la tarjeta de débito del jubilado tras su desaparición. Esta situación derivó en allanamientos y en la identificación de dos hombres que aseguraron haber encontrado la tarjeta bancaria y documentación del hombre desaparecido.

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Por otro lado, se conoció que los departamentos donde fue hallado el cuerpo forman parte de bienes decomisados en causas federales vinculadas a Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, que fue investigado por lavado de dinero. El predio se encontraba bajo custodia de Gendarmería Nacional debido a reiterados hechos de vandalismo y ocupaciones ilegales.