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Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | El pasajero español que ha dado positivo permanece con síntomas leves

El crucero MV Hondius continúa su viaje hacia Países Bajos, a donde llegará entre el domingo y el lunes de la semana que viene

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Imagen de archivo del personal médico acompañando a un paciente evacuado del crucero MV Hondius con sospecha de infección por hantavirus, el 6 de mayo de 2026. (Peter Dejong/AP)
Imagen de archivo del personal médico acompañando a un paciente evacuado del crucero MV Hondius con sospecha de infección por hantavirus, el 6 de mayo de 2026. (Peter Dejong/AP)

Tras el desembarco de todos los pasajeros y parte de la tripulación del buque MV Hondius, la atención de mantiene sobre la evolución de su estado de salud. Dos de las personas que viajaban en el crucero y que fueron evacuadas el pasado domingo han dado positivo en hantavirus: un español con síntomas leves y una francesa cuyo pronóstico es grave, ya que presenta el cuadro más severo de infección pulmonar por el virus, por lo que ha requerido respiración asistida.

El contagios por hantavirus continúan acotados únicamente a las personas que estuvieron a bordo del barco, sin que se hayan producido, por el momento, casos confirmados fuera del crucero. En distintos países se llevan a cabo medidas para evitar la expansión del brote y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado una cuarentena de 42 días.

En España se cumplirá. Los catorce pasajeros que viajaron a bordo del crucero MV Hondius ya la realizan en el Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Ayer el Ministerio de Sanidad atrasó hasta el 10 de mayo el inicio de la cuarentena, por lo que se prolongará hasta el 21 de junio.

05:56 hsHoy

Los pasajeros del primer vuelo de Países Bajos dan negativo

También han dado negativo los 26 pasajeros que llegaron a los Países Bajos en el primer vuelo de evacuación del crucero MV Hondius. Estas personas, que fueron sometidas a un “examen médico exhaustivo”, según informó en un comunicado el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos (RIVM), llegaron al país el domingo por la noche.

05:53 hsHoy

Los pasajeros belgas dan negativo

Los dos pasajeros belgas del crucero MV Hondius han dado negativo en las pruebas del hantavirus. Así lo ha informado el Servicio Público Federal de Salud, que indicó en un comunicado que “todos los resultados son tranquilizadores”.

05:11 hsHoy

Italia realiza pruebas a una turista argentina

Además de a un joven de Calabria que estuvo en contacto con la mujer neerlandesa fallecida en el vuelo de KLM, Italia realiza muestras biológicas a una turista argentina que actualmente se encuentra hospitalizado con neumonía.

La turista argentina había salido de una zona endémica en su país el 30 de abril y viajó a Italia en un vuelo de Buenos Aires a Roma antes de dirigirse posteriormente a Sicilia, donde fue hospitalizada con neumonía, según informó el ministerio en un comunicado.

*Con información de Reuters

05:10 hsHoy

Gran Bretaña anunció el martes que 10 personas procedentes de territorios insulares remotos, entre ellos pasajeros de cruceros y personal médico que tuvieron contacto con casos confirmados del brote de hantavirus, serán trasladadas al Reino Unido para su aislamiento preventivo.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido declaró que las personas ya se encontraban aisladas y no presentaban síntomas. La medida se tomó como precaución, añadió.

*Nota informativa de Reuters

05:02 hsHoy

¿Cómo evolucionan los casos y contactos de hantavirus en España?

El pasajero español que ha dado positivo en las pruebas de hantavirus continúa con síntomas leves y estable. Se encuentra en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid.

La mujer de Alicante que estuvo en contacto con la mujer neerlandesa posteriormente fallecida en Johannesburgo ha dado negativo en la tercera PCR. Debido a que presentó síntomas, se le consideró un caso probable, motivo por el que se le han realizado ya varias pruebas PCR. Ahora se encuentra asintomática, por lo que pasa a considerarse un contacto y se le repetirá la prueba a los siete días desde la fecha de su ingreso.

La mujer que permanece ingresada en el Hospital Clínic y que también estuvo en contacto con la mujer neerlandesa fallecida en el avión de KLM dio negativo en la primera prueba PCR. Al ser asintomática, se le considera contacto y se le realizará una segunda prueba a los siete días.

04:55 hsHoy

El crucero continúa hacia Países Bajos

El crucero MV Hondius continúa con parte de la tripulación hacia Países Bajos, donde será desinfectado a fondo. (VesselFinder)
El crucero MV Hondius continúa con parte de la tripulación hacia Países Bajos, donde será desinfectado a fondo. (VesselFinder)
04:53 hsHoy

Buenos días y bienvenido al nuevo directo de Infobae con las actualizaciones y la última hora sobre el brote de hantavirus que se ha producido en el crucero MV Hondius. En este miércoles, el buque continúa su camino hacia Países Bajos, los pasajeros ya desembarcados cumplen cuarentena y seguimos atentos del choque político entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Canarias por la acogida del barco en Tenerife.

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