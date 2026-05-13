Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | El pasajero español que ha dado positivo permanece con síntomas leves

Imagen de archivo del personal médico acompañando a un paciente evacuado del crucero MV Hondius con sospecha de infección por hantavirus, el 6 de mayo de 2026. (Peter Dejong/AP)

Tras el desembarco de todos los pasajeros y parte de la tripulación del buque MV Hondius, la atención de mantiene sobre la evolución de su estado de salud. Dos de las personas que viajaban en el crucero y que fueron evacuadas el pasado domingo han dado positivo en hantavirus: un español con síntomas leves y una francesa cuyo pronóstico es grave, ya que presenta el cuadro más severo de infección pulmonar por el virus, por lo que ha requerido respiración asistida.

El contagios por hantavirus continúan acotados únicamente a las personas que estuvieron a bordo del barco, sin que se hayan producido, por el momento, casos confirmados fuera del crucero. En distintos países se llevan a cabo medidas para evitar la expansión del brote y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado una cuarentena de 42 días.

En España se cumplirá. Los catorce pasajeros que viajaron a bordo del crucero MV Hondius ya la realizan en el Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Ayer el Ministerio de Sanidad atrasó hasta el 10 de mayo el inicio de la cuarentena, por lo que se prolongará hasta el 21 de junio.