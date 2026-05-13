Crimen y Justicia

Comenzó el juicio por el crimen del adolescente que murió en medio de una disputa barrial en Córdoba

Familiares y vecinos se movilizaron frente a Tribunales II mientras los acusados enfrentan cargos por el asesinato. La tía de la víctima denunció que los testigos del hecho fueron amenazados

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Niño con cabello rubio platino y camiseta azul oscuro, sonríe ligeramente mientras sostiene un trofeo de fútbol. Detrás, casas y vegetación
Leonel Sosa, el joven asesinado en Córdoba (El Doce.tv)

El inicio del juicio por el crimen de Leonel Sosa movilizó a toda la comunidad de Ciudad de Mis Sueños en la provincia de Córdoba. El adolescente, de apenas 15 años, fue asesinado de un disparo mientras presenciaba un partido de fútbol barrial en junio de 2024. La familia denunció amenazas e intimidaciones durante la primera jornada del proceso.

El adolescente, que solo quería ver el encuentro, recibió un tiro en el abdomen y perdió la vida. El hecho marcó un antes y un después para los vecinos del lugar, que reclama respuestas y mayores garantías de seguridad.

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De acuerdo con la información del medio local La Voz del Interior, el homicidio de Leonel ocurrió en un predio ubicado en la manzana 52 del barrio. Según la reconstrucción judicial, el adolescente se encontraba en el lugar para observar un partido de fútbol barrial cuando, de forma repentina, varios hombres armados llegaron en vehículos y se produjo un enfrentamiento con otras personas presentes.

La principal hipótesis de la investigación sostiene que el tiroteo estuvo vinculado a una disputa entre grupos rivales de Ciudad de Mis Sueños y Parque Ituzaingó. En ese contexto, uno de los disparos impactó en Leonel, quien no tenía relación con el conflicto. La familia de la víctima insistió desde el primer momento en que el joven quedó atrapado en un fuego cruzado, producto de la violencia estructural que afecta a la zona.

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“Queremos justicia. Él no tuvo la culpa de nada, era un problema entre ellos”, afirmó una tía del adolescente en declaraciones televisivas. La mujer también advirtió sobre el miedo que existe entre los vecinos a la hora de declarar y colaborar con la causa: “La Justicia no está actuando porque hay gente que está tapando a más gente. Hay millones de testigos, pero la gente tiene miedo”.

Por el asesinato de Leonel Sosa son juzgados Manuel Ezequiel “Willy” Amaya, Emiliano “Tumba” Ferreyra y Agustín Ariel “Turi” Bazán
Por el asesinato de Leonel Sosa son juzgados Manuel Ezequiel “Willy” Amaya, Emiliano “Tumba” Ferreyra y Agustín Ariel “Turi” Bazán

Por el asesinato crimen, comenzaron a ser juzgados esta semana Manuel Ezequiel “Willy” Amaya (41 años), Emiliano “Tumba” Ferreyra (28 años) y Agustín Ariel “Turi” Bazán (20 años). El proceso se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, dadas las denuncias de amedrentamientos. Hasta el momento, no se ha determinado con certeza cuál de los acusados fue el autor material del disparo fatal.

La familia de Leonel solicitó públicamente que se acelere la pericia sobre las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el barrio. Consideran que las imágenes pueden ser fundamentales para esclarecer la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los imputados.

Durante la primera jornada del juicio, el reclamo por justicia se reforzó con el pedido de protección a testigos y denunciantes. “Hay muchas personas que vieron lo que pasó, pero tienen miedo de declarar”, señalaron allegados a la familia, quienes expresaron su preocupación por posibles represalias.

De hecho, el inicio del proceos estuvo marcado por denuncias de hostigamiento hacia familiares y testigos. Según relataron los allegados a la víctima, las amenazas provienen de personas vinculadas al entorno de los acusados, y generan un clima de temor que dificulta el avance de la investigación judicial.

La tía del adolescente manifestó ante medios locales que varios miembros de la familia han recibido mensajes intimidatorios y que el miedo a represalias lleva a muchos testigos a no presentarse en sede judicial.

De acuerdo con lo narrado por los familiares, las amenazas y la violencia habitual en la zona condicionan la vida cotidiana de los vecinos. El temor a ser blanco de represalias limita la participación comunitaria y dificulta la reconstrucción precisa de lo ocurrido la tarde del asesinato.

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