"Somos la historia que nos contamos -escribe Fardin en el cierre de El arte de no callar-. Espero que este libro sea ese testimonio que hable por mí y no me obligue a ir al pasado una y otra vez. Quiero avanzar. Creía haber dado vuelta la página, pero todas esas personas hurgando en mi pasado, las pericias, ver las heridas que le acentuaron a mi mamá aquellos que optaron por hablar sin saber, la malicia, el territorio poco constructivo al que quisieron llevar el debate, me hicieron abordar este texto, esta serie de reflexiones y pedazos de historias que me constituyen pero no me definen".

El libro está prologado por el filósofo Darío Sztajnszrajber, con quien Fardin trabajó en el programa de televisión Mentira es la verdad, y por la periodista y especialista en género Luciana Peker (autora de La revolución de las hijas), quien acompañó a Thelma en su derrotero y a quien la actriz reconoce como mentora.