Carnet de Apoyo al Gasto Familiar Edomex 2026: quiénes podrán participar en los descuentos y promociones

carnet de apoyo Programas sociales Atizapán Edomex (Foto: Jorge Contreras/infobae México)

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y fortalecer el consumo local, fue presentado el programa “Carnet de Apoyo al Gasto Familiar”, una estrategia que integrará descuentos, promociones, bolsa de trabajo y programas comunitarios en beneficio de los habitantes del Edomex.

El diputado local y dirigente estatal del PAN, Anuar Azar, encabezó la presentación de este esquema que busca generar alianzas con negocios, comercios y empresas locales para ofrecer beneficios directos a las familias atizapenses y contribuir a que el dinero rinda más en los hogares.

PUBLICIDAD

Durante el anuncio, el legislador explicó que el programa contempla la participación de establecimientos comerciales de distintos giros, los cuales otorgarán descuentos especiales, promociones y apoyos a quienes cuenten con el carnet.

“El objetivo es fortalecer la economía familiar y al mismo tiempo impulsar el comercio local para que el consumo se quede en Atizapán”, señaló Anuar Azar al destacar que este modelo también busca crear una red de apoyo comunitario entre ciudadanos y empresarios.

PUBLICIDAD

¿Cómo participar y obtener los descuentos?

carnet de apoyo Programas sociales Atizapán Edomex (Foto: Jorge Contreras/infobae México)

Uno de los principales componentes del programa será una plataforma digital conectada mediante un chatbot de WhatsApp, herramienta que permitirá a los ciudadanos registrarse de manera sencilla y consultar toda la información relacionada con los beneficios disponibles.

A través de este sistema, los usuarios podrán conocer qué negocios participan en el programa, revisar promociones vigentes, acceder a oportunidades laborales y obtener información sobre capacitaciones y actividades comunitarias.

PUBLICIDAD

El diputado local informó que actualmente ya existen más de 70 negocios y empresas registradas dentro de esta iniciativa, aunque la meta es sumar miles de establecimientos en Atizapán de Zaragoza para ampliar el alcance del programa y beneficiar a un mayor número de familias.

Indicó que la intención es crear una red sólida entre comerciantes, emprendedores y ciudadanos para fortalecer la economía interna del municipio y fomentar el consumo en negocios locales, especialmente ante los retos económicos que enfrentan muchas familias mexiquenses.

PUBLICIDAD

Por ello, buscará que este programa se aplique en los 124 municipios restantes de la entidad, con el objetivo de ampliar la red de beneficiarios.

Se ofrecerá bolsa de trabajo y capacitaciones

El carnet de apoyo también ofrecerá bolsa de trabajo y diversas capacitaciones (Foto: Jorge Contreras/infobae México)

Además de los descuentos y promociones, el “Carnet de Apoyo al Gasto Familiar” incluirá una bolsa de trabajo que permitirá vincular a empresas con personas que buscan empleo, así como capacitaciones enfocadas en el desarrollo personal y laboral de los habitantes.

PUBLICIDAD

Anuar Azar subrayó que este proyecto también contempla programas comunitarios orientados a generar participación ciudadana y respaldo social en distintas colonias del municipio.

Finalmente, informó que las familias interesadas podrán obtener su carnet acercándose a la Casa Ciudadana o durante las Mega Jornadas de Apoyo al Gasto Familiar que se realizan en diversas comunidades de Atizapán de Zaragoza.

PUBLICIDAD

Con este programa, se busca consolidar una estrategia de apoyo integral que ayude a mejorar la economía de las familias, impulse el comercio local y genere mayores oportunidades de empleo y desarrollo comunitario en el municipio mexiquense.