"Yo creo que en este momento —asegura la autora de El Dock y El desperdicio— el acceso de la mujer a la edición es inédito y desde hace muchos años ya. Pero ojo, no publisher, no son las CEO, no están al frente de Random o de Planeta, son las editoras, las que tienen el trabajo técnico. Entonces lo que ocurrió es que dio un vuelco el acceso pero están subrepresentadas en el canon. En la UBA tenés una cantidad de estudiosos y críticos que estudian obras de mujeres, yo reedité la obra de Silvina Ocampo cuando estaba fuera de imprenta, a fines de los años ochenta. Ni Bioy ni Borges hablaban de Silvina. Tenés la gente que estudia la obra pero no tenés el cruce, que es lo que da la paridad. No tenés escritores varones hablando de la obra de mujeres. Y eso me parece algo disparatado en Argentina, el país de Victoria Ocampo, no estamos hablando de un país musulmán. ¿Lo viste a Juan Forn inaugurando el FILBA? Con la Biblioteca del Sur él publicó un montón de mujeres, pero en el discurso mencionó solo varones y… ¿Marilyn Monroe? Eso es muy importante porque es un reflejo representativo de la paridad y envalentona mucho a las autoras. Las escritoras mujeres nos hemos construido a partir de una biblioteca de varones".