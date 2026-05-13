Política

Designaron al presidente y vicepresidente del directorio del Instituto Nacional de la Música

La publicación del decreto en el Boletín Oficial formaliza el inicio de un nuevo mandato para quienes asumirán la dirección del instituto musical

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Presidente y videpresidente del INAMU fueron reelegidos
Presidente y videpresidente del INAMU fueron reelegidos

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación de Bernabé Cantlon y Dora Elena Bogarín como presidente y vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música (INAMU), respectivamente, para un nuevo período de gestión. La decisión se publicó este 13 de mayo en el Boletín Oficial a través del Decreto 342/2026.

Según informó el Boletín Oficial, ambos continuarán al frente del directorio del INAMU. Tras el vencimiento de sus mandatos anteriores, los funcionarios fueron propuestos nuevamente por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, que destacó la idoneidad de los designados.

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De acuerdo con el decreto, Cantlon ejercerá el cargo de presidente del directorio del INAMU con rango y jerarquía de subsecretario, mientras que Bogarín ocupará el puesto de vicepresidenta, con una remuneración equivalente al Nivel A - Grado 0 – Función Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Establece mandatos de cuatro años para presidente y vicepresidente, renovables por un solo período consecutivo. La designación de Cantlon y Bogarín responde a lo dispuesto en los artículos 7° y 8° de la norma, que definen el funcionamiento y la composición de la conducción del organismo.

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El texto oficial también recuerda que mediante la Ley N° 26.801 se creó el INAMU, bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. Su objetivo principal es fomentar, proteger y difundir la actividad musical en todo el territorio argentino, garantizando la diversidad de expresiones y el acceso igualitario a los recursos para músicos, compositores y productores.

La medida fue formalizada con la publicación en el Boletín Oficial y la remisión a la Dirección Nacional del Registro Oficial, cumpliendo con los pasos administrativos requeridos. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y del secretario de Cultura Manuel Adorni, según consta en el documento disponible en el sitio oficial.

Los directivos del INAMU

Bernabé “Buco” Cantlon es músico, gestor cultural y actual presidente del Instituto Nacional de la Música. Cuenta con más de 25 años de trayectoria como músico independiente, participó en bandas como Lash Out y Boom Boom Kid, y organizó recitales tanto en Argentina como en el exterior. Fue impulsor de espacios asociativos como la Unión de Músicos Independientes (UMI) y la Federación Argentina de Músicos Independientes (FAMI), promoviendo la organización colectiva en el sector musical.

Entre sus iniciativas más destacadas figura la creación del Banco de Música Nacional e Independiente, orientado a fortalecer la circulación de producciones locales, y la Agregadora de Música Argentina (AMA), el primer distribuidor digital público para artistas nacionales. Desde el INAMU, impulsó herramientas de apoyo para la grabación de discos, realización de videos y la internacionalización de la música argentina. Además, Cantlon dictó conferencias sobre gestión musical y nuevas tecnologías, y formó parte del equipo docente del Seminario Música & Autogestión de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

Bernabé “Buco” Cantlon presidente del Instituto Nacional de la Música (Fuente: Feria Pulsar)
Bernabé “Buco” Cantlon presidente del Instituto Nacional de la Música (Fuente: Feria Pulsar)

Por otro lado, Dora Elena Bogarín, conocida artísticamente como “Charo” Bogarín, es cantante, compositora, productora y gestora cultural. Nació en Clorinda, Formosa, y es reconocida por su trabajo de revalorización de las culturas originarias argentinas, especialmente del pueblo Qom, al que pertenece por ascendencia paterna.

Es cofundadora e integrante del dúo Tonolec, que fusiona música electrónica con lenguas indígenas, y que ha tenido una amplia repercusión nacional e internacional. A lo largo de su carrera, Bogarín también se desempeñó como conductora de ciclos televisivos y radiales dedicados a la difusión de la música popular y de raíz. Ha impulsado proyectos culturales para la inclusión de músicos indígenas y el respeto a la diversidad cultural. Participó en programas de formación y promoción artística, y colaboró con organizaciones de derechos humanos y entidades vinculadas a la identidad y la memoria.

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