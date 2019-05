— Chicas muertas, el libro de Selva Almada, es un libro de crónicas. El tuyo es una novela. Cómo se hace para estar tan pegada a la realidad y a una militancia en favor de los derechos de las mujeres, por un lado, y al mismo tiempo construir una ficción de una manera si se quiere más tradicional sin salirse de los límites de la literatura. En tu novela no hay nada de lo que se llama literatura del yo.

— No, para nada. Siempre estuve muy concentrada y muy preocupada porque no fuese una novela o una escritura, si se quiere, con banderas. No llevar nada que fuese externo al trabajo con el lenguaje, a la construcción de personajes, al trabajo con las voces que hay en la novela. Me parece que eso se logra justamente trabajando. Con esta novela hice clínica con Julián López. Me acuerdo que él hacía un gesto, que lo tengo muy patente hasta el día de hoy, que es que cuando yo empezaba a leer, él cerraba los ojos, era como una concentración en las voces, y si había algo que se salía de registro, muchas veces Julián me decía que era como un robo a mí misma o a otro entorno. Y ese ejercicio, después de ese año y medio que trabajé con él, lo interioricé. Leía un montón de veces y trataba de que cada voz fuese leal a sí misma, o sea a ese personaje. Por eso no aparece el tema como impuesto y cada personaje atraviesa esa realidad. Los materiales son de la realidad obviamente, pero no de una forma impuesta o antinatural a la escritura.