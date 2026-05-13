América Latina

Brasil aseguró que la UE bloqueó sus exportaciones de productos de origen animal a partir de septiembre tras el acuerdo con el Mercosur

El Ministerio de Agricultura brasileño indicó que la decisión del bloque europeo fue recibida con “sorpresa” y añadió su intención de revertir la medida impulsada por agricultores y grupos ecologistas

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Ganado comiendo en un corral de engorde operado por el grupo Otavio Lage en Goianesia, estado de Goiás, Brasil, 13 de junio de 2025 (AP/Archivo)
Ganado comiendo en un corral de engorde operado por el grupo Otavio Lage en Goianesia, estado de Goiás, Brasil, 13 de junio de 2025 (AP/Archivo)

Brasil anunció el martes que la Unión Europea (UE) tomó medidas para bloquear sus exportaciones de productos de origen animal a partir de septiembre, pocos días después de la entrada en vigor, al menos provisional, del acuerdo entre el bloque sudamericano Mercosur y la UE sobre un mercado transatlántico valorado en USD 22 billones.

El acuerdo, actualmente bajo revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, enfrenta resistencia por parte de agricultores europeos y organizaciones ecologistas, quienes expresan preocupación por la competencia desleal, el impacto en sus medios de vida, la presión sobre los precios y las normas medioambientales.

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En un comunicado, el Ministerio de Agricultura de Brasil manifestó que la decisión europea fue recibida con “sorpresa” y adelantó que el gobierno buscará revertirla. Medios brasileños reportaron que la UE argumentó no haber recibido pruebas de que los productos animales brasileños y de otros países estén libres de sustancias antimicrobianas empleadas para estimular el crecimiento animal.

El jefe de la misión de Brasil ante la Unión Europea tiene previsto reunirse el miércoles con autoridades del bloque responsables de productos de origen animal “para solicitar explicaciones sobre la decisión”, indicó el ministerio.

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Según la asociación gubernamental brasileña de productos de origen animal, los países de la Unión Europea representaron el tercer destino más relevante para la carne vacuna brasileña en 2025, solo superados por Estados Unidos y China.

Ganado en un corral de engorda manejado por el grupo Otavio Lage en Goianesia, estado Goias, Brasil, el viernes 13 de junio de 2025 (AP/Archivo)
Ganado en un corral de engorda manejado por el grupo Otavio Lage en Goianesia, estado Goias, Brasil, el viernes 13 de junio de 2025 (AP/Archivo)

La Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) afirmó en un comunicado que Brasil cumple íntegramente todos los requisitos de la Unión Europea, incluidos los relativos a la normativa sobre antimicrobianos. La entidad destacó que el país dispone de “sólidas estructuras sanitarias” y sistemas de control de la producción, con protocolos “estrictos” de trazabilidad, seguimiento veterinario y “uso responsable de medicamentos”, en línea con los estándares internacionales de salud animal y seguridad alimentaria.

Por su parte, la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC) precisó que la suspensión de las exportaciones solo se aplicará si no se presentan, antes de la fecha establecida, las garantías y adaptaciones requeridas por las autoridades europeas. La organización expresó su confianza en evitar la interrupción de los envíos.

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur entró en vigor el 1 de mayo. El documento fue firmado el 17 de enero durante una reunión del grupo sudamericano, integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, otorgó una aprobación provisional al acuerdo, evitando así el trámite parlamentario en el Parlamento Europeo, donde los eurodiputados han presentado impugnaciones ante el poder judicial del bloque. El acuerdo quedará suspendido si el órgano europeo emite un fallo contrario.

Lula destaca el “momento histórico” tras promulgar el acuerdo con la UE

El presidente brasileño destacó el acuerdo entre el Mercosur y la UE tras 25 años de negociaciones (Europa Press)
El presidente brasileño destacó el acuerdo entre el Mercosur y la UE tras 25 años de negociaciones (Europa Press)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó el acuerdo comercial entre Mercosur y el bloque europeo, calificando la firma como “un momento histórico”, tras 25 años de negociaciones.

“Firmamos hoy, tras 25 años de negociación, el decreto de promulgación del acuerdo Mercosur-UE. Con esto, concluimos formalmente la ratificación del tratado por parte de Brasil”, expresó Lula en un mensaje publicado en redes sociales el 28 de abril pasado.

El mandatario destacó que, “en un momento de proteccionismo, reforzamos el multilateralismo” y afirmó que Brasil envía “al mundo el mensaje de que no hay nada mejor que creer en el ejercicio de la democracia y en la relación cordial entre las naciones”.

(Con información de Associated Press)

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