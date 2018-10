"Para mí la literatura es un acontecimiento. Cuando me toca leer algo que yo escribo pienso en que es un acontecimiento donde participan muchas disciplinas, también la música, también el análisis. No sé si me siento escritora, si me siento actriz o si me siento dramaturga. Qué se yo, soy así: hago un montón de cosas", cuenta, ahora, espontánea.