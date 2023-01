Gabriela Herrera aparecerá en ‘Amor y Fuego’ para contar la razón de su salida de ‘El Gran Show’ | Willax

Gabriela Herrera aparecerá, por primera vez, en el set de ‘Amor y Fuego’. La exparticipante de ‘El Gran Show’ hablará de la razón de su salida del programa de Gisela Valcárcel y la multa que le habría puesto GV Producciones por declarar a otro canal.

La joven era parte del programa de baile, pero de un momento a otro fue retirada, pese a perfilarse como una de las favoritas. Ante ello, Gisela Valcárcel explicó que se trató de una decisión por incumplimiento de contrato por parte de Herrera, tras ello, no pudo declarar más debido a una multa que le pusieron.

Sin embargo, todo parece indicar que se solucionó, pues la bailarina se presentará en vivo y en directo en ‘Amor y Fuego’ este jueves 12 de enero. En la promoción del programa, ella misma invita a verla y señala que por fin se podrá dar este encuentro.

“Contar su verdad le salió caro, pero llegó el momento de quitarse la mordaza”, se lee en el texto que acompaña la promoción. Tras ello, aparece Gabriela Herrera dando un mensaje.

“Hola Rodrigo y Gigi, al fin llegó el momento. Este jueves estaré con ustedes por primera vez en el set para hablar de todo. Saquen la cancha, nos vemos”, sentencia la joven bailarina.

Gabriela Herrera estará en Amor y Fuego.

Los detalles de lo que contará Gabriela Herrera a Rodrigo González y Gigi Mitre se conocerán este jueves 12 de enero a partir de la 13:50 horas en su programa ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, luego de la emisión del video promocional, la joven compartió un conciso mensaje en sus historias de Instagram. Esta sería una indirecta para su exjefa, Gisela Valcárcel, señalando que ahora si estaría feliz con su presencia en el magazine de Willax.

Gabriela Herrera envía mensaje en Instagram.

¿Qué dijo Gabriela Herrera sobre Gisela Valcárcel?

Todo sucedió en noviembre del 2022, cuando la bailarina era participante de ‘El Gran Show’. Como parte del programa tuvo que asistir a ‘América Hoy’ para recibir críticas por sus presentaciones y su actitud en el escenario, sin embargo, se mostró incómoda y no dudó en defenderse de inmediato.

Luego de ello, fue intervenida por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para dar su versión y dar detalles del incómodo momento que vivió en el programa de la mañana. Allí, la artista no se quedó callada y arremetió contra el programa e incluso dijo algunas frases que se tomaron como si habría hablado de Gisela Valcárcel.

“(En ‘América Hoy´) Me empezaron a atacar tanto las conductoras como los que estaban sentados (el jurado). No me gusta ser la buenita, y atrás ser la mala del cuento. Yo nomás puedo decirles que las que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, atrás de, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas. No se crean todo lo que hay en la televisión, porque 5 minutos no define a la persona”, comentó.

Gabriela Herrera y su entrevista para Amor y Fuego. Willax TV

Fue entonces que, tras estas declaraciones, Gabriela Herrera fue retirada de ‘El Gran Show’. Según Gisela Valcárcel, por haberle declarado a otro canal, pero otros personajes también lo habían hecho y no fueron separados del concurso.

