Gisela Valcárcel justifica multa a Gabriela Herrera tras salir de ‘El Gran Show’: “Hay obligaciones que se cumplen”

Luego de la salida abrupta de Gabriela Herrera de ‘El Gran Show’ que conduce Gisela Valcárcel, por haber declarado al programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ en Willax TV. La diva de la televisión nacional se pronunció y comentó a cerca de la multa que tendrá que pagar la bailarina por el monto de S/. 56 mil.

Gisela Valcárcel aclaró que ella no está encargada de ver los temas legales de su empresa GV Producciones, pero considera que si uno firma un contrato de trabajo debe respetar todos los acuerdos acordados.

“La parte legal que tiene que ver con los contratos no la veo yo, ya sería demasiado y el tiempo no me da. Pero es un hecho que cuando firmo un contrato con alguien hay obligaciones de ambos lados y esas se deben cumplir, en este caso por parte de la productora y el artista” dijo en una entrevista para el diario Trome.

Ethel Pozo no volvería a la conducción ‘En esta cocina, mando yo’

Se ha rumoreado que Ethel Pozo no regresaría a la conducción del formato ‘En esta cocina, mando yo’, que se trasmite los domingos por América Televisión y que comparte espacio con Yaco Eskenazi, sin embargo, Gisela Valcárcel no confirma la posibilidad de su retiro.

“Ethel está muy dedicada a ‘América Hoy’ y a todas las cosas que tiene que atender, creo que ella no estará, aún no hablo con ella de eso”, puntualizó.

La popular ‘Señito’ comentó que a lo largo de sus 35 años de carrera televisiva se ha destacado por producir formatos innovadores y que la gente recibe con mucho cariño.

“La TV siempre es un lugar en el que no sabes lo que va a pasar He pasado 35 años de mi vida caminando en un hilo, por eso siempre quiero y busco ambientes que me hagan sentir que puedo entregar algo nuevo. Durante estos años nuestras propuestas han sido innovadoras, abrimos hace dos años y medio un horario de la mañana que nadie creía”, resaltó.

Gabriela Herrera: “Me tienen amarrada”

Bastante fue el asombro que sintió Gabriela Herrera, cuando le llegaron dos cartas notariales de parte de GV Producciones, indicándole que debe asumir la multa de S/. 56 mil. La bailarina reveló este importante detalle para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, el pasado 30 de noviembre.

Un equipo periodístico de la “Urraca” la abordó para conocer su posición sobre el tema, luego de que Herrera grabó un sketch para ‘JB en ATV’

Al principio, la bailarina evitó declarar sobre esta polémica “multa” que le impuso la empresa de la ‘Señito’, sin embargo, tras la insistencia de los reporteros, la joven confirmó la cuantiosa suma de dinero que le impusieron por infringir las reglas del reality.

Al ser consultada por el reportero sobre lo que le ha indicado la parte legal de GV Producciones, la bella influencer señaló que no puede hablar sobre el tema porque “así se lo han pedido”, por lo cual, prefiere evitar mayores inconvenientes.

“(¿Qué te ha dicho la parte legal?) No puedo hablar nada, (me dicen) que no hable nada del tema, ‘no toques ningún tema’. Cada cosa que hago, por ejemplo, me tienen mandando mensajes por WhatsApp”, precisó la modelo para el programa de espectáculos.

Sin embargo, la exparticipante de ‘El Gran Show’ confesó que sus abogados ya se están encargando de este problema legal que lamenta no poder explicar en televisión nacional, sobre todo este proceso como ella quisiera.

“Me tienen amarrada, porque me encantaría decir lo que pienso como soy normalmente, pero no puedo porque me agarro (ganó) un problema y ya me lo agarré, así que en resumen me encuentro limitada”, detalló brevemente durante su salida de la casa televisora.

¿Qué dijo Gabriela Herrera para el programa de ‘Peluchín’?

Durante sus declaraciones que dio para el espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre, la bailarina habría brindado algunas declaraciones contra Gisela Valcárcel y los competidores del programa, lo cual no le gustó a la reina de la TV y decidió retirarla del programa de concursos que se transmite las noches de los sábados.

“No me gusta fingir que soy la buenita, que sí los quiero a todos y atrás soy la mala del cuento. Yo no más puedo decirles que las que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas”, señaló durante su participación en el programa “Amor y Fuego”.

