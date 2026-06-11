Pamela López fue sancionada en ‘La Granja VIP’ y Mónica Torres pasó a la gran final tras vencer a Gabriela y Shirley

Pamela López fue sancionada la noche del 10 de junio en La Granja VIP tras retirarse el micrófono y no obedecer a producción durante 20 minutos. La medida la dejó fuera del juego en el que pudo convertirse en finalista. YouTube: ‘La Granja VIP'.

Pamela López fue sancionada la noche del 10 de junio en La Granja VIP y quedó fuera de la competencia en la que podía asegurar un cupo directo a la gran final.

La producción tomó la decisión luego de que la participante se retirara el micrófono y, según lo ocurrido en el reality, no obedeciera cuando fue llamada por 20 minutos. Con Pamela fuera del juego, Mónica Torres venció a Gabriela Herrera y Shirley Arica en un duelo de rompecabezas y clasificó a la definición del sábado 13 de junio.

La sanción reordenó la dinámica de la semana decisiva del programa de Panamericana TV: mientras Pamela observó la competencia desde fuera, su rostro reflejó tristeza por no poder participar. En paralelo, el reality ya contaba con un primer finalista confirmado: Paul Michael, quien aseguró inmunidad total al convertirse en el último capataz.

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Pamela López expresó frustración por no poder disputar un pase a la gran final. YouTube.

¿Qué originó la sanción a Pamela López?

De acuerdo con lo mostrado en el 24/7, la sanción contra Pamela López se dio tras un episodio que involucró una discusión con Paul Michael. La trujillana se encerró con el cantante en el baño durante 20 minutos, en un intercambio que escaló a un punto de quiebre con la dinámica de producción.

El detonante, según la secuencia descrita, fue un malestar de la trujillana porque sintió que Paul Michael le habló mal en la habitación del capataz. La discusión se dio en un contexto de tareas y jerarquías dentro del programa: él no le permitió ingresar al cuarto de capataz y, además, no le hizo caso cuando ella ya no quería limpiar el comedero de los animales.

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En ese lapso, la expareja de Christian Cueva se retiró el micrófono y la producción la llamó durante 20 minutos sin obtener respuesta inmediata. El resultado fue una medida disciplinaria que la dejó sin opción de competir por el pase directo a la final en el juego programado.

Pamela López fue sancionada en La Granja VIP y no pudo competir por un cupo a la final. YouTube.

La decisión de producción: Pamela quedó fuera del juego por el cupo a la final

La producción de La Granja VIP sancionó a Pamela y no le permitió participar en el siguiente juego, una competencia clave porque el ganador podía convertirse en el próximo finalista.

La medida impactó en dos niveles: en lo emocional, porque Pamela quedó fuera de un momento decisivo de la temporada; y en lo competitivo, porque su ausencia redujo sus opciones de asegurar un cupo por duelo y la obligó a depender del desarrollo posterior de la semana y de las reglas establecidas por el programa.

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El duelo de rompecabezas: Mónica Torres venció a Gabriela Herrera y Shirley Arica

Con Pamela sancionada y fuera de la competencia, el juego se resolvió en un duelo de rompecabezas. En ese enfrentamiento, Mónica Torres logró vencer a Gabriela Herrera y Shirley Arica y se convirtió en la nueva finalista del reality.

Durante la prueba, Pamela se mantuvo observando, pero, según el momento descrito, su expresión evidenció frustración por no poder disputar un pase que estuvo en juego esa misma noche.

En contraste, Christian (Cri Cri) quedó sentenciado, a la espera de lo que determine la dinámica de nominaciones y eliminaciones de la semana.

El tramo final del reality se concentra en duelos, careos de nominación y una placa de eliminación que terminará de definir quién llega a la última gala.

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Mónica Torres venció a Gabriela Herrera en un duelo de rompecabezas y aseguró su pase a la gran final del sábado 13 de junio. YouTube.

Los finalistas confirmados hasta el momento

Hasta el momento, los finalistas confirmados por desempeño en duelos son Paul Michael y Mónica Torres.

Paul Michael aseguró su pase con inmunidad como el último capataz del programa, tras ganar la primera competencia de la semana decisiva. En ese contexto, se convirtió en el primer finalista confirmado de la temporada y blindó su cupo hasta la gala final.

Mónica Torres aseguró su pase a la gran final del sábado 13 de junio. La Granja VIP

La recta final y el premio: S/100.000 en juego

La Granja VIP entró en su semana decisiva con seis semifinalistas en carrera: Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres, Cri Cri y Gabriela Herrera. La competencia se define por un sistema de competencias y votación del público, con un premio de S/100.000 para el ganador.

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La gran final se realizará el sábado 13 de junio a las 20:00, por la señal de Panamericana TV. Solo cinco participantes llegarán a esa gala, tras una eliminación previa en la placa final de la semana.

La semana decisiva de La Granja VIP Perú comenzó con seis semifinalistas: Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres, Cri Cri y Gabriela Herrera.