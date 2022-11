Gabriela Herrera se pronuncia después de ser retirada de ‘El Gran Show’ por declarar a ‘Amor y Fuego’

Gabriela Herrera, una de las mejores concursantes de ‘El Gran Show’, ya no está en competencia. En la última emisión del programa sabatino, Gisela Valcárcel anunció que la bailarina y modelo fue eliminada del espacio por haber cumplido una importante regla.

Ante la sorpresa de sus compañeras, Gisela Valcárcel señaló que el haber declarado a ‘Amor y Fuego’ le valió su salida inmediata a Gabriela Herrera. Asimismo, explicó que ya habló con ella y se despidieron de forma cordial.

“Gabriela habría declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada (...) En este canal hay normas que se nos dan. Gracias Gabriela por haber estado aquí”, indicó la conductora de TV.

Ante ello, Gabriela Herrera no dudó en reaccionar y publicó un mensaje que muestra lo que vive hoy en día. La joven se da fuerzas y señala que seguirá adelante.

“Usa esta crisis para crecer. Abrázate fuerte, no te dejes vencer. Algunos caminos se rompen para que otros mejores puedan aparecer. Vas a estar bien”, se puede leer en su historia de Instagram.

Además, en su perfil escribió: “Lo que es tuyo, es tuyo. Nadie te lo quita”, siendo apoyada por sus numerosos seguidores y amigos.

Gabriela Herrera y su publicación en Instagram tras ser retirada de El Gran Show.

“Es mejor que te alejes de lo que no te suma ... ¡Mucha hipocresía! ¡Demasiado!”, “Eres mucho para ese programa no te preocupes linda”, “Tranquila, que es una ridiculez lo que ellos hacen, ni que ese programa fuera intocable, vamos por más”, “Solo por ti veía El Gran Show, ahora está aburrido veré mejor La Voz Kids, mucha bendiciones en todo lo que hagas!, “Te hubieras ido al programa y ponerle en su lugar a la farisela y si quiere que no estés ahí, que se quite la careta y que te despida para que así se le caiga el show”, son algunos de los comentarios que muestra su apoyo a Gabriela Herrera.

La exconcursante también publicó en su red social un video donde se le ve cantante en un estudio. Con mucha alegría, la joven indicó que ya tenía ganas de regresar al canto, otra de sus grandes pasiones.

Si bien es cierto, Herrera no ha gozado de la simpatía total del público y ha sido criticada en muchas ocasiones por, supuestamente, no tener humildad; son varios los usuarios de las redes sociales que han dejado ver su sorpresa ante esta drástica medida de ‘El Gran Show’.

Muchos usuarios de Twitter indicaron que esta sanción no es por haber hablado con ‘Amor y Fuego’, sino por haber criticado a Ethel Pozo y al equipo de Gisela Valcárcel.

“No me gusta ser la buenita, y atrás ser la mala del cuento. Yo nomás puedo decirles que las que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguaas mansas, atrás de, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas. No se crean todo lo que hay en la televisión, porque 5 minutos no define a la persona”, fue la parte de la entrevista a Gabriela Herrera que se hizo viral y viene causando revuelo.

Gabriela Herrera y su entrevista para Amor y Fuego. Willax TV

