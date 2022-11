Gabriela Herrera habría recibido carta notarial por parte de la productora de Gisela Valcárcel | Amor y Fuego

Gabriela Herrera sorprendió al mostrarse un poco escueta con ‘Amor y Fuego’, la bailarina no dudaba en responder a las preguntas de los reporteros del programa de Willax, sin embargo, tendría un problema legal que se lo impediría.

Según informó el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, la exintegrante de ‘El Gran Show’ tendría que pagar una penalidad de 4UITS por haber faltado a algunas clausulas de su contrato cuando era parte del programa de baile.

“Gabriela nos hemos enterado que GV te ha mandando una carta notarial diciendo que tienes que pagar 4 UITS, ¿qué nos puedes decir de eso?”, fue la consulta del reportero del programa. “No puedo responder, justamente por esos temitas”, señaló Herrera.

Tras ello, agregó que no tenía ningún problema con el espacio de Willax, sino que era otro tema legal el que le impide hablar. “No puedo responder, me encantaría. Tú sabes que yo al programa pues los estimo un montón, pero no puedo declarar absolutamente nada, me tienen así”, señaló.

Seguido, fue consultada sobre si creía que los encargados de la producción del programa estaban siendo un poco malos o abusivos al no dejarla trabajar con otros programas. Allí, Gabriela Herrera sorprendió con una respuesta que dejaba ver muchas más cosas.

“Lo que se ve no se pregunta. Qué te puedo decir, no puedo responder. Me tienen atada por ese lado, pero bueno”, señaló antes de retirarse hacia su domicilio.

¿Por qué Gabriela Herrera fue eliminada de ‘El Gran Show’?

En la sétima gala del programa, Gabriela Herrera y Leysi Suárez quedaron en sentencia, por lo que ambas debían enfrentarse para que solo la mejor quede en competencia. Sin embargo, desde el inicio del programa, la exchica reality estuvo ausente.

Antes de la presentación de Leysi Suárez, Gisela Valcárcel tomó el micrófono y señaló que su participante no se iba a salir a escena, debido a que la producción la retiró por haber incumplido en diversas normas del contrato. Según explico la ‘Señito’, se debió a que declaró a otros canales de televisión en más de una ocasión, cuando lo tenía prohibido.

“Gabriela habría declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada (...) En este canal hay normas que se nos dan. Gracias Gabriela por haber estado aquí”, señaló.

