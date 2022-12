Gabriela Herrera reveló que productora de Gisela Valcárcel le exige 56 mil soles

Gabriela Herrera afronta consecuencias por declarar al programa de Willax Tv.

Gabriela Herrera realizó una importante revelación en la última edición del programa “Magaly TV La Firme”. Según la bailarina, habría recibido una sanción de 56 mil soles de parte de la productora de Gisela Valcárcel por brindar declaraciones al programa de “Gigi” y “Peluchín”.

Asimismo, la artista indicó que se encuentra realmente sorprendida por la cuantiosa suma de dinero que le exigen tras ser eliminada del famoso reality. Del mismo modo, brindó varios detalles sobre las consecuencias que afronta luego de ser retirada de “El Gran Show”.

La exparticipante del programa de América Televisión también señaló que GV Producciones, empresa que lidera la mamá de Ethel Pozo, le envió dos cartas notariales donde le anuncia el monto que deberá pagar en un corto plazo.

Gabriela Herrera habría recibido carta notarial. (Willax)

Participó en grabación de JB

Hace algunas horas, Gabriela Herrera fue invitada por el programa ‘JB de ATV’ para formar parte de una secuencia que se emitirá el próximo sábado 3 de diciembre. Al finalizar la grabación del sketch, un equipo periodístico de la “Urraca” la abordó para conocer su posición sobre el tema.

Al principio, la bailarina evitó declarar sobre esta polémica “multa” que le impuso la empresa de la “Señito”, sin embargo, tras la insistencia de los reporteros, la joven confirmó la cuantiosa suma de dinero que le impusieron por infringir las reglas del reality.

Al ser consultada por un “Urraco” sobre lo que le ha indicado la parte legal de GV Producciones, la bella influencer señaló que no puede hablar sobre el tema porque “así se lo han pedido”, por lo cual, prefiere evitar mayores inconvenientes.

“(¿Qué te ha dicho la parte legal?) No puedo hablar nada, (me dicen) que no hable nada del tema, ‘no toques ningún tema’. Cada cosa que hago, por ejemplo, me tienen mandando mensajes por WhatsApp”, precisó la modelo para el programa de espectáculos de ATV.

Sin embargo, la exparticipante de “El Gran Show” confesó para las cámaras de “Magaly TV La Firme” que sus abogados ya se están encargando de este problema legal que lamenta no poder explicar en televisión nacional, sobre todo este proceso como ella quisiera.

“Me tienen amarrada, porque me encantaría decir lo que pienso como soy normalmente, pero no puedo porque me agarro un problema y ya me lo agarré, así que en resumen me encuentro limitada”, detalló brevemente durante su salida del canal ubicado en San isidro.

Gisela habla de la situación de Gabriela Herrera.

Magaly Medina se pronuncia

Luego de presentar el reportaje, la polémica periodista demostró su asombro al conocer el dinero que le solicitan a Gabriela Herrera por no cumplir con las reglas que le impuso el programa de Gisela Valcárcel mientras participaba con ellos.

Asimismo, la figura de ATV señaló que le parece una exageración el monto en soles que GV Producciones maneja como penalidad en sus contratos. “Qué abuso me parece poner esta penalidad tan grande, ¿Quién pone una penalidad así por declarar a otro canal?”, precisó la “Urraca” este miércoles 30 de noviembre.

Es importante señalar que la joven modelo e influencer fue eliminada de “El Gran Show” poco después de ofrecer una entrevista al programa de espectáculos de Willax Televisión conducido por “Gigi” y “Peluchín”.

Durante sus declaraciones, la bailarina habría brindado algunas declaraciones contra Gisela Valcárcel y los competidores del programa, lo cual no le gustó a la “Señito” y decidió retirarla del programa de concursos que se transmite las noches de los sábados.

“No me gusta fingir que soy la buenita, que sí los quiero a todos y atrás soy la mala del cuento. Yo no más puedo decirles que las que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas”, señaló durante su participación en el programa “Amor y Fuego”.

