Gabriela Herrera se refirió a la posibilidad de volver a trabajar en ‘El Gran Show’

Gabriela Herrera estuvo en el ojo público luego de su inesperado retiro de ‘El Gran Show’, cuando se catalogaba como una de las favoritas del concurso de baile. La joven bailarina había demostrado ser una de las competidoras más fuertes, con más posibilidades de alzar la copa, hasta que algo inesperado pasó.

Fue el sábado 12 de noviembre que la conductora Gisela Valcárcel anunció que la producción decidió retirar a Gabriela Herrera de la competencia debido a que había incumplido algunas cláusulas del contrato. Sin embargo, esta decisión se dio tras las declaraciones de la bailarina al programa ‘Amor y Fuego’.

Además, se supo que GV Producciones le habría impuesto una multa a la joven por esta cláusula. Ante ello, la bailarina no se pronunció más hasta esta ocasión. En declaraciones a El Popular, comentó que no tiene rencores con nadie y que este año lo empieza tranquila.

“Yo feliz, contenta, yo no tengo rencillas con nadie, yo siempre estoy feliz, contenta. Imagínate guardar rencores, eso uno se lo guarda. Al contrario, yo empecé mi año de la mejor manera, lo empecé feliz y tengo mis proyectos y tranquila y seguir adelante”, expresó Gabriela Herrera.

Gabriela Herrera fue eliminada de El Gran Show pero no descarta volver. GV Producciones/ América TV

Además, recalcó que no tiene ningún tipo de resentimiento hacia Gisela Valcárcel, pues considera que ‘todo el karma vuelve’. “He recibido un feliz 2023 y les deseo lo mejor a todos, bendiciones para todos. Ante nadie resentimientos, ni con ella, ni con nadie. Yo soy feliz, empiezo mi año de la mejor manera. Tenerle cólera a alguien, ¿para qué? Es peor. Luego el karma se viene”, agregó.

No descarta trabajar en El Gran Show

En otro momento, fue consultada sobre la posibilidad de volver al programa de baile del que fue retirada. Ante ello, expresó que no se debe descartar ninguna posibilidad de trabajo. “Trabajo es trabajo y no descarto nada. El que dice nunca, nunca, luego está ahí. Hemos visto a quienes decían nunca y al final de cuentas es un trabajo y nunca se descarta nada”.

Por otro lado, aclaró que hasta el momento no ha hablado con la producción del programa porque asume que no están trabajando. “No he tenido acercamiento, están de vacaciones”, aclaró.

