Esto es Guerra: Guerreros y Combatientes fueron sorprendidos con mensajes de su familia previo a la final

Esto es Guerra: Familiares de los guerreros y combatientes los sorprendieron con emotivos mensajes

Lo que menos se esperaban. Este martes 20 de diciembre, los participantes de ‘Esto es Guerra’ se encuentran en su segundo día de competencia en la semana final de estos 10 años del reality. Por lo que las emociones están a flor de piel y las familias le desean lo mejor a sus competidores.

Es así que, este día, la producción decidió hacerle una sorpresa a todos los integrantes del programa, quienes se disponían a dar todo lo mejor de sí para sobresalir en esta competencia. Es así que, con un video lleno de emoción, llegaron los mejores deseos para cada uno de los participantes.

Guerreros y combatientes se encontraban en el set a punto de iniciar con el programa, sin imaginar lo que llegaría solo minutos más adelante. De inmediato, se reprodujo un video que hizo romper en llanto a más de uno por el mensaje que les dejó su ser querido.

La primera en aparecer fue la madre de Luciana Fuster, quien le deseó lo mejor y recalcó el amor que le tiene a su hija. Uno a uno fueron pasando los mensajes y aparecieron personas como las hijas de Karen Dejo y Melissa Loza, Alessia Rovegno, novia de Hugo García, la madre de Israel Dreyfus. Majo Parodi, hermana de Patricio, la madre de Mario Irivarren, la hija de Jazmín Pinedo y Gino Assereto e incluso el sobrino de Rosángela Espinoza, quien no se encuentra en competencia.

Participantes de EEG recibieron sorpresa de sus familiares. (América TV)

Por otro lado, algunos familiares enviaron sus mensajes en videos desde Pozuzo, como fue la familia de Ducelia Echevarría, el padre de Fabio Agostini desde España y hasta la madre de Pancho Rodríguez quien está en Chile. Tras ver las imágenes, no pudieron con la emoción y rompieron en llanto.

Sin embargo, debían reponerse casi de inmediato pues la competencia continúa. Así, cada uno de los integrantes de ‘Esto es Guerra’ sacó lo mejor de sí para seguir adelante y poder darle la copa a su equipo que tanto lo desea.

Alejandra Baigorria y Said se reencontraron tras ampay

Alejandra Baigorria se encontraba alejada de Esto es Guerra debido a una lesión en el hombro. Hace unas semanas, la empresaria confesó que se perdería esta final debido a su estado de salud. Sin embargo, sorprendió con su presencia el último lunes 19 de diciembre.

La ‘rubia de Gamarra’ apareció en el set de América Televisión para alentar a su equipo. Sin embargo, esta era la primera vez que se mostraba ante cámaras, luego del ampay de su pareja Said Palao. Incluso, la pareja se lució un tanto distanciada. Pese a que no quiso hablar del tema, Baigorria solo se refirió a la razón de su presencia en el programa.

“Yo todavía no me opero porque mi hombro está en proceso de desinflamación. Yo calculo que los primeros días de enero debo estar operándome, depende de lo que diga el doctor. La recuperación es de dos meses, pero el doctor dice que, conociéndome, al mes estaré haciendo todo. No es tan complicado, pero me limita”, expresó. Además, le deseó todo lo mejor a los combatientes.





Alejandra Baigorria Y Said Palao se eeencontraron en 'Esto Es Guerra' | América TV

