Ducelia Echevarría ganó el título de ‘Mejor competidora 2022′ en Esto es Guerra

Esto es Guerra: Ducelia Echevarría ganó el título de ‘Mejor competidora 2022′. (América TV)

Cada vez falta menos para que la temporada por los 10 años de ‘Esto es Guerra’ llegue a su fin, pero primero se dio a conocer a los mejores competidores del reality. Como se sabe, Gino Assereto fue el ganador por el lado de los hombres y ahora es el turno de las mujeres.

Melissa Loza, Karen Dejo, Luciana Fuster y Ducelia Echevarría fueron las elegidas por los miembros de producción para que se enfrenten en un extenso circuito de múltiples obstáculos. Este 19 de diciembre, guerreras y combatientes lucharon por obtener el título a ‘Mejor competidora 2022′ y fue Ducelia Echevarría quien se llevó la tan ansiada copa.

La primera en pasar por la competencia fue Melissa Loza, quien hizo 11 minutos con 04 segundos. La modelo se mostró exhausta al tocar la campana e, incluso, se creyó que abandonaría por cansancio. Sin embargo, continúo hasta el final. Además, fue alentada en todo momento por Johanna San Miguel y Patricio Parodi.

Te puede interesar: Mathías Brivio dejaría Latina para volver a EEG en reemplazo de Renzo Schuller

Captura.

Te puede interesar: Luciana Fuster reaccionó así cuando vio la imagen de Flavia Laos en juego de ‘Esto es Guerra’

Ducelia Echevarría fue en segundo lugar y logró hacer 7 minutos con 18 segundos, dejando a la mayor de las hermanas Loza sin la posibilidad de ganar el premio. La tercera en realizar el circuito fue Karen Dejo, quien no pudo completarlo por hacer más tiempo que la rubia y la producción decidió que no continúe, pues ya había perdido.

Finalmente, Luciana Fuster atravesó los obstáculos, pero tampoco pudo llegar a la meta. De esta forma, la ‘Poderosa de Pozuzo’ se convirtió en la mejor competidora de la temporada, reafirmando su título por tercera vez, pues en los últimos años también ha ganado. Rápidamente, recibió el abrazo y las felicitaciones de sus compañeros, mientras derramaba algunas lágrimas.

“Esto es para mi hija que me ve siempre. Me dijo ‘Mamá tráeme la copa de vuelta’ y se la estoy llevando con amor. Para toda mi gente linda y hermosa de Pozuzo y para toda mi familia, los quiero y amo. A mis compañeros también porque creo que fue un año de mucho aprendizaje, de mucho amor, aprendí mucho de cada uno porque no conocía a muchos. Me voy súper feliz este año. Si Dios quiere, regreso el próximo año. Estoy agradecida con toda la producción y con todos. Gracias”, dijo tras recibir la copa.

Ducelia Echevarría consigue ser la mejor competidora por tercera vez consecutiva. (Captura)

SEGUIR LEYENDO