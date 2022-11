Jota Benz se operará la rodilla tras sufrir fuerte lesión en ‘Esto es Guerra’. | América Televisión.

Jota Benz no se encuentra atravesando un buen momento, pues su carrera se ha visto totalmente paralizada debido a la fuerte lesión que sufrió en una de las competencias de ‘Esto es Guerra’. A pocas semanas de la gran final, el cantante tuvo que abandonar el programa por cuestiones de salud.

A través de sus redes sociales, el novio de Angie Arizaga se refirió por primera vez a su lesión y agradeció a cada uno de sus amigos y seguidores que le mandaron mensajes de apoyo en este complicado momento.

“Creo que ya pasó suficiente tiempo desde que no subo nada por acá y quería agradecerles desde lo más profundo de mi corazón cada mensajito, cada detalle, cada gesto, absolutamente todo de parte de amigos, compañeros. He recibido mensajes muy bonitos, no tienen ni la más mínima idea de lo que cada mensajito significa. Estoy muy agradecido por todos los buenos deseos y oraciones, les agradezco de todo corazón”, comentó en un primer momento.

Asimismo, para dejar de preocupar a sus seguidores y que ellos se queden con la intriga, Jota Benz reveló que los resultados de la resonancia a la que se sometió arrojaron que deberá operarse la rodilla, pero que todavía no sabe la fecha exacta.

“Ya me llegaron los resultados de la resonancia y siento que por el respeto y amor que les tengo a los que me siguen, informarles que voy a tener que someterme a una cirugía de la rodilla. El viernes voy a tener más información sobre la fecha. Por lo pronto son los resultados son esos”, finalizó.

Cabe mencionar que luego de la intervención quirúrgica el chico reality deberá pasar un proceso de recuperación, como una terapia, esto con el objetivo de ir recuperando poco a poco la movilidad de su rodilla y así poder reincorporarse a las competencias si así lo desea.

Jota Benz se dislocó la rodilla. (Captura de América TV)

‘Esto es Guerra’ le da su respaldo

Tras darse a conocer que Jota Benz deberá de operarse, los conductores de ‘Esto es Guerra’ se pronunciaron al respecto, defendiendo al programa a los que compiten a diario, indicando que ellos dan su máximo esfuerzo para entretener al público que los observa a diario.

Además, Johanna San Miguel lamentó que haya gente ajena al programa que los critique por la su vida íntima, pues si bien ellos se encuentran en el reality exponiéndose, eso no quiere decir que no se esfuercen a diario para estar a la altura de las competencias.

“Todo el mundo dice ‘los arma vasitos’, si empezamos armando vasitos y llevamos 10 años al aire, la competencia es cada vez más extrema, los chicos se sobre esfuerzan (…) Queda clarísimo el esfuerzo que demanda estar en un programa como este y lo que dejan todos los chicos por estar acá y todo lo que entregan para que ustedes que están en sus casas se puedan divertir y la puedan pasar bien”, indicó.

