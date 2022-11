Patricio Parodi arremete contra la producción de 'Esto es Guerra' en plena partida de Dota

Patricio Parodi arremete contra EEG por haberlo suspendido | YouTube

Patricio Parodi no se quedó conforme con su suspensión de ‘Esto es Guerra’ y arremetió contra la producción del programa, mientras se encontraba jugando una partida de Dota. Como se conoce, el viernes 4 de noviembre, el guerrero se ausentó del reality porque se había quitado la muela del juicio, intervención que lo dejó en reposo.

Al notar su ausencia, la producción del espacio de América Televisión, decidió suspenderlo. Según indicaron, él no había pedido permiso para no asistir, por lo que estaba incumpliendo con las reglas. “Nos están contando por acá los chicos que ha decidido sacarse la muela del juicio, no sé si por dolor o por ganar tiempo, pero ha amanecido hoy adolorido y no había hablado con la producción, sabiendo que esto podía pasar, entonces ha tenido que faltar al programa y la producción obviamente le ha dicho que está suspendido por no haber avisado y prever esto para evitar faltas y problemas en el programa”, señaló Renzo Schuller.

Sin embargo, este viernes 11 de noviembre, el chico reality reapareció en sus recordadas partidas de Dota. Allí, no dudó en referirse a su retiro momentáneo del programa, luego de que algunos de sus seguidores le preguntaran el motivo de su falta.

“No estoy en el programa porque me han suspendido hasta nuevo aviso, porque me saqué la muela de juicio. Sí, me suspendieron por problemas de salud, que cag***. Así son pues mano, ¿qué puedo hacer?, es un trabajo”, señaló al inicio un tanto fastidiado.

Patricio Parodi arremete contra la producción de EEG.

Pese a que no es una decisión que sea de su agrado, Patricio Parodi comentó que se sentía un poco feliz de estar lejos del programa por unos días, debido a que luego de tantos años de desgaste físico, le venía bien un descanso. Pese a ser forzado, se sentía en parte contento por los días libres que no suele tener durante los años de trabajo.

“Nunca me han dado vacaciones a excepción de la de fin de año, entonces a veces el cuerpo necesita un descanso y un descanso no cae mal, a veces en bueno con todas las lesiones que he tenido y que tengo podría venirme bien un descanso. Así sea una suspensión forzada. Me han suspendido indefinidamente”, agregó.

Incluso, comentó que el último viernes 11 de noviembre lo llamaron para que vuelva al reality, pero él advirtió que no podía competir debido a que tiene una intervención en las muelas y puntos que deben de sanar por completo. Por lo que, recién desde el siguiente miércoles podría reincorporarse a la competencia.

Finalmente, afirmó que acatará lo que la producción decida sobre su permanencia. Recalcó que nunca ha pedido permisos o cuando lo han hecho se lo han negado, pero en esta ocasión se trata de un tema de salud, por lo que esperaba que sean considerados con él.

“Si me quieren suspender el tiempo que consideren, eso escapa de mis manos, es parte de mi trabajo. Si consideran que no debía quitarme la muela de juicio, allá ellos. Yo nunca pido permiso para irme de viaje, cuando lo pido no me lo dan, cuando pido permiso por alguna marca, tampoco me lo dan, nunca he faltado al programa, no me dan permisos, entonces si me parece un poco excesivo que hago algo como esto, de quitarme la muela de juicio que es un tema de salud”, finalizó.

