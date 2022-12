Alejandra Baigorria y Said Palao posan juntos y aparecen en show navideño tras ampay del chico reality

Alejandra Baigorria y Said Palao aparecen en show navideño. (Instarandula)

¡Siguen siendo pareja! Alejandra Baigorria y Said Palao habrían dejado atrás la polémica por el ampay del chico reality y continuado con su historia de amor. Este 18 de diciembre la empresaria y el deportista se dejaron ver juntos en público, acabando con los rumores de una posible ruptura.

Como se recuerda, desde que Magaly Medina difundió unas imágenes, donde aparecía el integrante de ‘Esto es Guerra’ agarrando de la cintura y hablándole al odio a una joven modelo identificada como Melissa Byrne Gallo en una fiesta de música electrónica, no se les ha vuelto a ver juntos hasta esta tarde que aparecieron al lado de unas fanáticas en un conocido centro comercial.

A través de las historias de Instagram del portal de ‘Instarándula’ se dio a conocer que Alejandra Baigorria y Said Palao han hecho caso omiso a las críticas y continúan con su romance. Y es que, todo comenzó cuando una usuaria se percató que en las publicaciones de la rubia aparecía una pierna de varón. “Ese detrás sentado con su celular, te apuesto Samu, que es Said. ¡Amiga, date cuenta!”, escribió.

Te puede interesar: Said Palao fue abordado por reportero de Magaly Medina y sorprendió a todos con su reacción

Aunque las imágenes no eran claras, se terminó por confirmar que los dos están juntos con una fotografía de ambos posando con unas seguidoras en el Jockey Plaza. Cabe mencionar que, la popular ‘Gringa de Gamarra’ luce el mismo vestuario que en sus historias de Instagram, por lo que sería una foto actual.

Alejandra Baigorria y Said Palao posan juntos en el Jockey Plaza. (Instarandula)

Pero eso no fue todo. La exchica reality y el mayor de los hermanos Palao fueron captados en un show navideño en el distrito de Chaclacayo. El periodista Samuel Suárez continuó publicando los mensajes que le llegaban de las figuras de América Televisión en el evento que organizó el papá de Alejandra Baigorria como alcalde de dicho distrito.

Si bien, la rubia ya había comentado que se encargaría de la animación, sorprendió al llegar con Said Palao. En los clips compartidos en ‘Instarándula’ se puede ver al deportista en la parte de atrás del escenario supervisando todo. Además, en una transmisión en vivo en Facebook, ambos se muestran muy sonrientes ante las cámaras.

Cabe mencionar que, hasta la fecha, ni Alejandra Baigorria ni Said Palao se han pronunciado al respecto. Incluso, cuando algunos medios abordaron al chico reality para consultarle sobre su ampay, este prefirió guardar silencio e ignorar las preguntas.

Los chicos reality continuarían con su relación amorosa. (Captura)

Te puede interesar: Alejandra Baigorria y las decepciones amorosas que tuvo antes del ampay de Said Palao

Testigos dan su versión

Para Alexandra Méndez y Fabio Agostini, quienes asistieron con el chico reality a una fiesta de música electrónica, Said Palao no cometió ninguna infidelidad. Según sus declaraciones a diferentes medios de prensa, el deportista solo habló por unos segundos con la modelo de 23 años y luego se retiró con su grupo de amigos.

“No están en nada, fue algo de ese momento y listo. Él se fue a dormir y listo. No (hubo coqueteos). En ese momento, nada, luego ya se separaron y nos fuimos. Estaba loquito ese día, me dio borracho”, señaló la venezolana.

“Yo le pregunté a la chama quién era porque me pareció guapa, como un montón de chicas más. Le dije hola y adiós, un poco más de dónde era y seguimos disfrutando la fiesta, nada más. Al día siguiente reventó todo este rollo. Said ni siquiera habló tanto con ella, yo hablé más con ella y no pasó nada”, dijo el español a ‘América Espectáculos’.

SEGUIR LEYENDO