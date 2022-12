Said Palao apareció en ‘Esto es Guerra’ pero no mencionó su ampay con modelo

Said Palao apareció en ‘Esto es Guerra’ el martes 13 de diciembre como cualquier día normal, compitió y hasta pidió la palabra para quejarse por un juego, haciendo caso omiso al ampay que protagonizó junto a la modelo Melissa Byrne Gallo.

Como se recuerda, el programa de Magaly Medina difundió unas imágenes donde se le ve abrazando a una joven mientras le habla en el oído. Aunque Said Palao ha preferido no referirse al respecto, la modelo le dio una entrevista a ‘Magaly TV La Firme’, donde confirma que sí hubo coqueteos con el chico reality.

“Hubo coqueteo, digamos que sí, quiero aclarar que yo no tenía ni idea que él estaba con pareja, finalmente yo no espero de que alguien con pareja venga y me baile. Ese momento fluyó, no fue que lo planeamos, simplemente pasó”, señaló la joven.

Melissa Byrne Gallo también detalló cómo fue su acercamiento con Said Palao, dejando en claro que no se conocían desde antes.

“Yo estaba pasando en ese momento, él me agarra de la cintura y después de eso me dice algo que no logré entender y simplemente lo miré... uno como mujer también se da cuenta cuando alguien te coquetea, no hay mucha lógica en ello”, contó Melissa.

Ante ello, son muchos los usuarios quienes han expresado su fastidio, indicando que no es justo que Said Palao haya actuado así mientras Alejandra Baigorria se fue a Miami. Por su parte, la rubia de Gamarra no ha dado declaración alguna, sin embargo, sigue activa en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la chica reality ha mostrado lo ocupada que se encuentra con su marca debido a las fiestas de fin de año.

“Mis diciembres son sin descanso. Mi pasión jamás la dejaré de hacer. Amo Gamarra, amo mi trabajo”, escribió en su plataforma junto a imágenes de ella misma coordinando la distribución de las telas que usará en su negocio, el cual inició hace más de 12 años y que ahora se encuentra en distintas tiendas departamentales del Perú.

Por su parte, Said Palao ha limitado los comentarios en sus publicaciones de Instagram. No obstante, se mantiene activo en sus redes, sin mencionar el ampay.

Valeria Piazza apenada con el ampay

La conductora Valería Piazza resaltó la pena que le daba ver las imágenes del ampay de Said Palao con otra mujer, pues tanto él como Alejandra Baigorria son sus amigos. La modelo espera que el chico reality separa darle unas buenas explicaciones a la rubia.

“No sé qué decirles, porque efectivamente Ale y Said son mis amigos, los hemos visto muy enamorados el día de mi matrimonio y ahora ver estas imágenes de Said, realmente a mí me han sorprendido. Yo pensé que nunca iba a pasar algo así, pero creo que cuando Ale regrese de vacaciones va a tener que escuchar bastantes explicaciones de Said Palao, vamos a ver qué ha pasado. No quiero juzgar antes de escuchar sus declaraciones, pero de verdad me da mucha pena ver estas imágenes”, indicó la exreina de belleza.

