Esto es Guerra EN VIVO: Dónde y a qué hora ver el programa final del reality de América TV

Este lunes 19 de diciembre, la producción sorprendió a los televidentes con la presencia de estos competidores, pertenecientes al equipo de los Guerreros y Combatientes. Jota Benz, pareja de Angie Arizaga, señaló que sigue un proceso de rehabilitación luego de haber sido operado de la pierna izquierda. Muy conmovido agradeció al público por demostrarle su cariño en estos duros momentos.

“Estoy temblando. Quiero agradecer a todos ustedes por todo el cariño, y no hablo solo de conductores, competidores, sino del equipo de producción, montaje, con quienes convivimos, sin todos ellos, esto (su recuperación) no sería posible. Me siento raro estar en este set. Puede parecer simple trabajar en la televisión, pero hay cosas que marcan la vida. A mí nadie me dio la espalda, tampoco me dejaron caer. Mi hermano, mis compañeros, Renzito y Johanna siempre estuvieron conmigo”, dijo el popular mamut con la voz entrecortada, que agregó que su recuperación será larga y difícil, por lo que necesita tener paciencia y la mente positiva.

“Hay una rehabilitación que me espera. Somos afortunados de tener lo que tenemos a diario. Todo se va a poner mejor. No me he perdido ningún programa de EEG, somos una familia y me he sentido querido”, acotó.

Ignacio Baladán señaló que su lesión no era tan grave, pero ha decidido tomar en cuenta la recomendación del doctor, que le pidió que se cuide. “Somos una familia, y los que digan que no somos familia, es que nunca estuvieron en este programa. Lo mío no es tan grave, pero tengo que cuidarme”, remarcó.

Alejandra Baigorria tampoco se quedó callada. Tras estar varias semanas ausente, regresó al programa para apoyar a los combatientes en la gran final. Ella contó que los primeros días del 2023 será sometida a una intervención en el hombro derecho. Mientras que Paloma Fiuza recordó que se lesionó de una manera tonta, pues cuando rompía un muro de cemento, le cayó en su dedo chiquito del pie izquierdo.

“Lamentablemente, para mi lesión no existe rehabilitación, tengo esperar que solito se recuperé”, explicó.

Los exintegrantes le desearon lo mejor a sus compañeros y les pidieron que entregue todo de sí para quedarse con la copa.