Carlos Vílchez contó anécdotas ocultas de ‘Bienvenida la tarde’: “Me peleé con Alfredo Benavides”

Carlos Vílchez recordó con orgullo su etapa en ‘Bienvenida la tarde’, extinto programa donde interpretó el personaje de la ‘Carlota’. En una reciente entrevista, el cómico nacional compartió las divertidas anécdotas que vivió al lado de Alfredo Benavides y Laura Huarcayo, con quienes trabajaba de lunes a viernes en los sets de Latina.

En un inicio, el comediante reveló que Alfredo Benavides no iba a formar parte del reality de competencia, ya que este fue creado únicamente para que Laura y la ‘Carlota’ regresaran a la pantalla chica tras su salida de América TV. Pero uno de los productores tuvo la idea de incluir a una tercera figura como parte del show.

Luego de un breve debate, se determinó que el hermano de Jorge Benavides era el compañero y rival perfecto de Vílchez. No obstante, los productores querían que este ingresara a ‘Bienvenida la tarde’ con un personaje. “Alfredo dijo de joda ‘no voy a hacer nada’ (con voz de niño). Los productores dijeron ‘ese es’. Así nació el niño Alfredito”, relató en entrevista con Giancarlo Granda.

'Bienvenida la tarde' se estrenó el 17 de noviembre de 2011 por la señal de Latina.

Se peleó con Alfredo Benavides

Por otro lado, Carlos aseguró que la esencia del programa eran las peleas de los integrantes. Es por ello que la producción le pedía, internamente, a Laura Huarcayo y los animadores que priorizaran las discusiones. “La competencia era cualquier porquería. Había como cuatro que no sabían nadar, chapoteaban. Nos decían por el in-ear que sea bronca y más bronca”, dijo.

Pero nadie sabía que los enfrentamientos se trasladaron a los camerinos, donde el ‘Niño Alfredito’ y Carlos Vílchez discutían para defender a sus respectivos equipos: el Pelotón y la Brigada, liderados inicialmente por los cantantes Andy V y Luisito Caycho.

“Yo me mechaba con Alfredo. Nos trompeábamos en los camerinos, no a golpes, pero sí tirábamos de boca fuerte, con reconch*** y todo. Yo le decía que me hablara bonito porque hacía la voz de niño, estaba mimetizado. Nos picábamos horrible, nos mandábamos a la mier***. Después le contábamos a Laura y ella decía que estábamos locos por mecharnos de verdad”, indicó.

Alfredo Benavides y Carlos Vílchez trabajaron juntos en 'BLT' con sus personajes de' 'El Niño Alfredito' y la 'Carlota'.

La competencia los veía

Según el cómico de 55 años, ‘Bienvenida la tarde’ no fue cancelada por bajo rating, ya que gozaban de buena sintonía cuando se transmitió por última vez el 31 de diciembre de 2015. El retiro de Laura Huarcayo en la conducción fue el motivo principal por el que el reality de competencia no salió más al aire.

Vílchez añadió que a ‘Bienvenida la tarde’ le iba tan bien, que los mismos competidores de ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’ veían el programa en sus ratos libres. Además, resaltó que varias figuras que hoy brillan en América TV y en otros canales nacieron como integrantes del Pelotón y la Brigada.

“(Carolain Cawen) se quedó como la ‘Churro cruda’ y se hizo conocida. Yo le puse la ‘Chuecona’ (a Fátima Segovia)”, afirmó. Melissa Paredes, Ignacio Baladán, Brunella Horna, Yahaira Plasencia, Andrea San Martín, Sebastián Lizarzaburu, Rosángela Espinoza, Xoana González, entre otros, también formaron parte del reality.

'Bienvenida la tarde' compitió contra 'Esto es Guerra' y 'Combate' como el reality de competencia más visto de la TV peruana.

