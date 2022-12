Fans de Rosángela Espinoza molestos con ‘EEG’ por difundir video de su sobrino luego de prohibir su ingreso

Rosángela Espinoza se perderá la gran final de 'Esto es Guerra'.

Muchos daban por hecho que Rosángela Espinoza participaría en la gran final de ‘Esto es Guerra’, ya que se difundió en el programa un emotivo video de su sobrino mandándole fuerzas para el circuito final. Sin embargo, grande fue la sorpresa de sus fanáticos cuando la chica reality anunció que América TV prohibió su ingreso al canal.

“No estaré en la final. Hoy fui al canal, pero el subgerente de la productora mandó un correo prohibiendo mi ingreso al canal. No estaré en la final, pero estaré por siempre en sus corazones. Mi corazón es rojo, toda la vida”, informó en sus redes, junto a imágenes de ella esperando a las afueras de los estudios de Pachacamac.

Rosángela Espinoza fue prohibida de ingresar a EEG. (Instagram)

Previamente, ‘Esto es Guerra’ difundió un tierno video del pequeño Ian, sobrino de Rosángela que padece de leucemia y sueña con ver campeonar al equipo rojiverde. “Tía Rosángela, eres la mejor combatiente. Vamos a ganar esa copa. Eres la más bonita, te amo mucho. Tú eres la Mujer Maravilla y yo soy Spiderman, te quiero”, expresó emocionado.

De inmediato, los fans de la ‘Chica selfie’ arremetieron contra el reality de competencia por transmitir las imágenes del menor, ya que la producción sabía, internamente, que Rosángela Espinoza no formaría parte de la gran final. “No se dan cuenta la tristeza que le pueden causar al niño al no ver a su tía compitiendo”, señaló un usuario.

Fans de Rosángela Espinoza arremetieron contra EEG.

A lo largo del 2022, el sobrino de Rosángela Espinoza ha sido un invitado recurrente en ‘Esto es Guerra’ El pequeño de tres años padece de leucemia y durante varias semanas estuvo internado en el Hospital del Niño, desde donde alentaba a su tía. “Para él, dentro de su inocencia, piensa que cada quimioterapia le da poderes”, indicó la modelo para ‘América Espectáculos’.

¿Por qué se le prohibió su ingreso?

Hasta el momento, ‘Esto es Guerra’ no se ha pronunciado sobre la notoria ausencia de Rosángela Espinoza en el programa. Sin embargo, todo parece indicar que la modelo no pudo ingresar a los estudios de Pachacamac porque no llegó a tiempo en la edición del lunes 19 de diciembre, que marcaba el inicio de la gran final.

Sucede que la chica reality sorprendió a todos al viajar a Qatar para disfrutar de la gran final de la Copa Mundial de Fútbol, que terminó siendo ganada por la selección argentina. Dicho encuentro deportivo se realizó el domingo 18 de diciembre. Se desconoce si Rosángela regresó a Lima ese mismo día o recién abordó un avión al día siguiente.

Rosángela Espinoza en Qatar. (Instagram)

Esta no es la primera vez que la ‘Chica selfie’ tiene problemas con América TV. A fines del 2021, confesó que fue maltratada por la producción de ‘EEG’ cuando viajó a México para enfrentarse con sus iguales del país azteca. Debido a ello, no compitió más y regresó al Perú. Pronto fue eliminada del programa y vetada del canal 4.

