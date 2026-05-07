Denuncian a Cruz del Sur por entregar encomienda de S/40 mil a estafador: “Hay una organización criminal dentro”

Un usuario relata cómo su encomienda, valorizada en más de 40,000 soles, fue robada tras una presunta filtración de datos por parte de la empresa Cruz del Sur. Un tercero recogió el paquete usando su DNI y la clave secreta. | Video: Info Andes

Un joven empresario del rubro oftalmológico denunció haber sido víctima de un millonario robo luego de enviar equipos médicos valorizados en más de S/40 mil desde Huancayo hacia Lima mediante el servicio de encomiendas de la agencia Cruz del Sur. Según afirmó en video hecho público en redes sociales, delincuentes lograron retirar la mercadería suplantando su identidad con un DNI clonado y sin que, presuntamente, se realizaran los controles correspondientes en la agencia.

El afectado explicó que el envío fue realizado el miércoles 29 de abril al mediodía desde la sede de Cruz del Sur ubicada en Huancayo, cerca de la Universidad Continental, donde desarrollaba una campaña de salud visual. Debido al feriado por el Día del Trabajador, decidió acudir recién el lunes a recoger los equipos en el counter de la empresa ubicado en el sótano de Plaza Norte, en Lima.

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“Yo envié los equipos a Lima y me dijeron que iban a llegar en dos días aproximadamente. Fui el lunes con mi DNI físico y la guía de recojo, pero me indicaron que la mercadería ya había sido retirada”, relató el joven en el video.

De acuerdo con su testimonio, inicialmente el personal de la empresa le indicó que una mujer había recogido la encomienda presentando su DNI y realizando el pago en efectivo. Sin embargo, tras revisar las cámaras de seguridad, descubrió una presunta contradicción en la versión brindada.

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“Me dicen: ‘Fíjate las cámaras de videovigilancia’. Cuando revisamos las imágenes se nota que no era una señorita, sino un hombre. Además, en el video se observa que entregan los equipos sin cotejar bien los datos”, denunció.

Un hombre denuncia un robo millonario de equipos médicos oftalmológicos, presuntamente realizado a través de suplantación de identidad, con imágenes de seguridad mostrando al sospechoso en un local de Cruz del Sur. (Infobae)

El empresario sostuvo que los delincuentes obtuvieron rápidamente toda su información personal para concretar la suplantación de identidad. “En tiempo récord obtuvieron mis datos, crearon un DNI y consiguieron toda la información necesaria para recoger la encomienda”, afirmó.

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Asimismo, señaló que la firma registrada en el documento de entrega no coincide con la que figura en su documento nacional de identidad, por lo que cuestionó los protocolos de seguridad aplicados por la empresa para la entrega de paquetes de alto valor.

Una posible organización criminal dentro de Cruz del Sur

En declaraciones a Panamericana Televisión, el afectado manifestó su preocupación por una posible filtración de información desde el interior de la agencia de transportes.

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“No hay un debido protocolo dentro de la empresa. Mi hipótesis es que dentro existe una organización criminal dedicada al robo de mercaderías valiosas y que filtran los datos de los clientes”, sostuvo.

El joven también pidió a la empresa reforzar los filtros de selección y supervisión de su personal, al remarcar que depositó su confianza en una compañía de trayectoria nacional para trasladar equipos médicos de alto costo.

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“Acuso formalmente a la empresa Cruz del Sur de no tener un debido protocolo de recojo de encomienda. No estamos hablando de una mercadería de cien o doscientos soles, sino de equipos oftalmológicos valorizados en más de 40 mil soles”, enfatizó.

Hasta el momento, la empresa denunciado no ha emitido un pronunciamiento sobre esta acusación pública.

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