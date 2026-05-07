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Camilo vuelve a Perú con conciertos en Lima y Arequipa: precios de entradas y fechas de los shows

El artista colombiano alista su arribo a nuestro país con fechas dobles. Conoce todos los detalles

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El cantante Camilo, con barba y un tatuaje en el brazo, sonríe y levanta los brazos mientras toca una guitarra acústica en el escenario bajo luces azules
El cantante Camilo celebra en el escenario mientras se prepara para sus próximos conciertos en Lima y Arequipa, Perú, donde presentará su show.

El fenómeno del pop latino, Camilo, regresa a Perú en el marco de su “Camilo Worldwide Tour 2026”. El cantante, conocido por temas como “Índigo”, “Desconocidos”, “Vida de Rico” y “Tutu”, suma a Perú dentro de su gira internacional, que ya incluye paradas en Europa, México y Estados Unidos.

Camilo mantiene una conexión especial con su público, al que llama “La Tribu”, y es uno de los artistas más influyentes del género. Con más de 121 millones de seguidores en redes sociales y 21,9 millones de oyentes mensuales en Spotify, el colombiano se ha consolidado como una figura central de la música latina. Su paso por Perú responde a la alta demanda de sus seguidores y promete un espectáculo a la altura de su proyección global.

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En sus conciertos, Camilo suele repasar sus mayores éxitos y compartir adelantos de su próximo material discográfico, que será su quinto álbum de estudio. Además, su show se caracteriza por una propuesta visual cuidada y una conexión constante con el público.

Dos pósteres idénticos muestran a Camilo sentado, con camiseta de tirantes azul y pantalón verde, sobre un fondo naranja. Anuncian su 'Tour 2026' en Lima y Arequipa
Estos son los carteles promocionales del Tour 2026 de Camilo, confirmando sus esperados conciertos en Lima y Arequipa, Perú.

A lo largo de su carrera, Camilo ha colaborado con artistas como Camila Cabello, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Kany García, Ricardo Montaner, Evaluna, Los Ángeles Azules, Morat, Myke Towers y Pedro Capó. Esta red de colaboraciones ha fortalecido su presencia internacional y le ha permitido llegar a nuevos públicos.

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¿Cuándo son los conciertos de Camilo?

Camilo ofrecerá dos conciertos en Perú. El primero será en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza. La segunda fecha está programada en Lima, en Multiespacio Costa 21. De esta manera, los fans del sur y la capital tendrán la oportunidad de ver al artista en vivo.

¿Cuánto cuestan las entradas?

En Lima, los precios de las entradas van desde S/110 hasta S/430. Las zonas disponibles en Costa 21 son Tribuna Norte, Tribunas Oriente y Occidente, Platea General, Platinium, Diamante y Primeras Filas.

Infografía de color naranja mostrando el mapa de asientos y la tabla de precios para un concierto, con secciones como Primeras Filas, Diamante y Platinum
Este gráfico presenta el mapa de zonas y la tabla de precios para el concierto de Camilo en el Multiespacio Costa 21 de Lima, programado para el 10 de noviembre.

En Arequipa, los boletos van desde S/120 hasta S/430. Las zonas habilitadas serán Tribuna Norte, Tribunas, VIP y Platinium.

Infografía de un concierto con la fecha 8 de noviembre, un mapa de zonas de asientos (Platinum, VIP, Tribunas, General, Silla de Ruedas) y una tabla de precios
La infografía detalla el mapa de asientos y la tabla de precios para el concierto de Camilo en el Jardín de la Cerveza de Arequipa el 8 de noviembre.

¿Cómo comprar en Teleticket?

Sigue estos pasos para adquirir tus entradas de forma segura:

  1. Ingresa a la web de Teleticket: Dirígete a la plataforma oficial (www.teleticket.com.pe).
  2. Crea tu cuenta de usuario: Registra tus datos personales, una contraseña y un correo electrónico vigente.
  3. Confirma tu registro: Revisa tu correo y haz clic en el enlace de verificación para activar tu cuenta.
  4. Busca el evento de Camilo: Utiliza el buscador o navega en la sección de conciertos para encontrar la fecha de Arequipa o Lima.
  5. Únete a la cola virtual: Al ingresar a la página del evento, entrarás automáticamente a una cola virtual. Espera tu turno.
  6. Selecciona zona y asientos: Elige la zona y los asientos disponibles. Haz clic en “reservar asiento” y luego en “comprar”.
  7. Realiza el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta para completar la compra.
  8. Verifica tu compra: Recibirás una confirmación y tus boletos aparecerán en la sección “MIS E-TICKETS”.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial
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