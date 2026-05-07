Pablo Lavandeira reveló charla con Jairo Concha para que salga al extranjero y Jefferson Farfán expresó: “Ya le escribí, es terco”

Pablo Lavandeira alabó el juego de Jairo Concha y le pidió ir al extranjero. Enfocados YouTube

El presente de Jairo Concha con Universitario de Deportes lo posiciona como una de las figuras más consistentes del equipo en lo que va del año. A pesar de que el club atraviesa una etapa de irregularidad tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, el mediocampista se ha destacado con actuaciones que lo colocan en el centro de las conversaciones sobre el futuro del fútbol peruano.

En el programa Enfocados, Pablo Lavandeira reveló detalles de una conversación personal que mantuvo con ‘Jairoco’ el 2025, cuando este recibió una oferta para emigrar al extranjero. “Jairo es otro que aparte yo tengo debilidad por él. Lo conozco desde muy chiquito en San Martín, yo no estuve ahí, pero compartíamos el mismo ‘profe’ de chiquito y lo veía entrenar”, dijo en primera instancia.

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El futbolista de FC Cajamarca relató cómo intentó convencerlo de que aceptara el desafío internacional. “Le dije ‘Jairo, te tienes que ir’. Y me dijo ‘no’, y le respondí ‘¡No! ¡nada! ¡Te tienes que ir!’”, explicó, subrayando que a su colega le falta el hambre de dar el salto: “Le está faltando eso a Jairo, pero es una cosa impresionante”.

El tema de la exportación de talentos peruanos cobró fuerza en la charla, especialmente cuando se sumó a la opinión Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ coincidió plenamente con Lavandeira sobre la necesidad de que Concha acepte una transferencia al exterior, incluso si eso implica sacrificar ingresos económicos iniciales a cambio de una experiencia en una liga más competitiva. “Exacto, se lo he dicho, ya le he escrito, es terco”, compartió Farfán, quien compartió con Jairo en Alianza Lima en 2021 y 2022.

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Jairo Concha asomó como un jugador interesante en San Martín en la Liga 1 2018. - créditos: Jairo Concha

En el caso de Jairo Concha, la decisión de rechazar la oferta internacional que no ha sido revelada parece responder a una preferencia por la continuidad y el entorno conocido, sumando que con Universitario peleaba por el tricampeonato nacional.

Por lo pronto, el volante de 26 años es uno de los fijos de la ‘U’ y viene siendo un habitual convocado a la selección peruana. Óscar Ibáñez lo hizo debutar en las Eliminatorias 2026 y, tanto Manuel Barreto como Mano Menezes siguieron considerándolo, buscando que tenga un rol protagónico en la mitad de la cancha.

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Pablo Lavandeira sobre los jóvenes que priorizan el dinero a la gloria deportiva

En un plano más reflexivo, Pablo Lavandeira abordó el fenómeno de los futbolistas jóvenes que anteponen el beneficio económico inmediato a la posibilidad de buscar trascendencia deportiva. “A mi entender no es culpa de los chicos sino del sistema. El sistema los corrompe muy chiquitos, les da mucho dinero, les quitan el hambre y encima los confunde con este tipo de cosas”, comentó.

El mediocampista uruguayo identificó como problemático el acceso temprano a grandes sumas de dinero y comodidades, algo que, en su experiencia, “antes a nosotros nos costaba”. Según Lavandeira, al recibir tanto, tan rápido, muchos jóvenes pierden el hambre de superación y se conforman con lo que el entorno les brinda.

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El volante 'crema' definió con mucha calidad para el descuento en Arequipa por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

El uruguayo no dudó en poner ejemplos concretos: “Hay muchos chicos que les dices ‘vamos a jugar a Argentina, pero vas a ganar unos pesos menos’, y te dicen ‘no, qué me voy a ir’”. Además, recordó que su generación estaba dispuesta a atravesar dificultades y renuncias para crecer y cumplir sus metas en el fútbol, aunque eso implicara pasarla mal en destinos inciertos.

Lavandeira, no obstante, mostró autocrítica y apertura a otras interpretaciones. Reconoció que el contexto actual es distinto, que los jóvenes viven realidades diferentes y que quizás, “por ahí los equivocados seamos nosotros”. Concluyó que, aunque el fútbol ha cambiado y las prioridades pueden ser otras, la tendencia a valorar menos lo que se recibe sigue preocupando a quienes creen que el hambre de gloria debe ser el motor principal de cualquier carrera deportiva.

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