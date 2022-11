Carlos Vílchez niega que dejará 'JB en ATV' y Magaly Medina lo desmiente: “Mentiroso profesional”

Composición: Infobae Perú.

En la última edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora volvió a afirmar que el cómico Carlos Vílchez, quien es considerado una de las principales estrellas del programa “JB en ATV”, dejará el espacio que lidera el humorista Jorge Benavides para conducir un nuevo programa en América Televisión.

Según mencionó Magaly Medina, el artista será parte de una nueva producción del canal 4 que reemplazará al programa ‘En Boca de Todos’ en el medio. Además, el actor estaría acompañando de la conocida María Pía Copello.

Cabe mencionar que, esta información fue revelada por la popular ‘Urraca’ por primera vez en su programa del día martes 08 de noviembre cuando tuvo en el set al cómico Alfredo Benavides y al terapeuta Tomás Angulo, con quienes conversó acerca del escándalo protagonizado por el cantante Deyvis Orosco, quien fue captado hace días en un sauna que ofrece servicios “con finales felices”.

En un momento de la conversación, Benavides le recordó a Angulo un show que protagonizó con Carlos Vílchez. Fue en ese momento que la conductora del espacio de espectáculos aprovechó para anunciar la salida del actor de “JB en ATV”.

“El que se va a otro canal. Él se va a América”, dijo en los primeros segundos. Posteriormente, Magaly reafirmó su argumento. “Carlos Vílchez se va a América televisión y viene Tomás Angulo (a ATV)”.

¿Qué programa conduciría Carlos Vilches y María Pía Copello?

Según Medina, el formato que conduciría Vílchez y Copello se trataría de un magazine familiar que reemplazará al programa “En boca de todos”. El nuevo espacio saldría al aire recién en el 2023.

El actor que da vida a la ‘Carlota’, personaje que interpretaría en el nuevo programa, ya ha formado parte de América TV en el pasado cuando integró el programa “Lima limón” al lado de la presentadora Laura Huarcayo. Posteriormente, ambos se mudaron a Latina para trabajar juntos en “Bienvenida la tarde”.

¿Qué dijo Carlos Vílches sobre su salida de ‘JB en ATV’?

Los ‘urracos’ de ‘Magaly Tv La Firme’ buscaron las declaraciones del cómico luego que se enteraran que él ya había conversado con sus jefes sobre su salida del programa humorístico debido a que recibió una oferta de América Televisión.

Al ser interrogado para que oficializara la información, Carlos Vílchez negó que sea cierto y afirmó que continuaría trabajando en ATV siempre y cuando su contrato sea renovado el próximo año.

“No nada que ver (No va dejar ATV) Me siento cómodo, estoy tranquilo (con el programa ‘JB en Atv’) Si estuviera incómodo, tenlo por seguro que en un sitio incómodo no trabajaría”, respondió Vílchez para el programa de Magaly Medina.

No obstante, la periodista lo llamó “mentiroso”. “A mí lo que me asombra es que nosotros, teniendo la educación de preguntarle si es cierto para que lo confirme porque ya teníamos la confirmación, le preguntamos y él dice que NO. Mentirosos profesionales son algunos”, señaló.

¿Qué programa reemplaza actualmente a “En boca de todos”?

Tras el último episodio del programa “En boca de todos” emitido el 28 de octubre, el canal América Televisión decidió volver a poner al aire a la famosa novela “Rubí” en el mismo horario que tuvo el magazine familiar por 5 años ininterrumpidos.

SIGUE LEYENDO