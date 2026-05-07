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Debut soñado de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Roma: sólida victoria y un puntazo increíble que da la vuelta al mundo

El peruano desplegó un tenis de altísimo nivel en el Foro Itálico y venció en sets corridos al local Lorenzo Sonego (66° ATP) para clasificar a la segunda ronda del torneo

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Ignacio Buse debutó con un triunfo categórico en el Masters 1000 de Roma.
Ignacio Buse debutó con un triunfo categórico en el Masters 1000 de Roma. Crédito: Agencias

Ignacio Buse tuvo un debut soñado en el Masters 1000 de Roma. El tenista peruano no se intimidó ante el italiano Lorenzo Sonego (66° ATP), ex top 25 del mundo y respaldado por el público local en el Foro Itálico, y exhibió un tenis de altísimo nivel para firmar una contundente victoria en sets corridos. Como si fuera poco, el joven nacional dejó un espectacular puntazo que rápidamente se volvió viral y desató la ovación de los aficionados presentes.

El ‘Colorado’ continúa confirmando que atraviesa el mejor momento de su carrera. En esta ocasión, la primera raqueta nacional (62° ATP) se estrenó con autoridad en el “Internazionali BNL d’Italia” tras derrotar en la cancha central a Sonego por doble 6-3, en una hora y 41 minutos de juego.

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Pese a tener en frente a un rival experimentado, que además estaba acompañado por el aliento de toda la afición local, el peruano mostró mucha personalidad desde el inicio del encuentro. Con golpes profundos, gran movilidad y una notable solidez emocional, Buse dominó gran parte del partido y neutralizó los intentos de reacción del italiano.

‘Nacho’ se mostró firme en los momentos importantes y nunca perdió la calma en los rallies largos. Incluso cuando Sonego intentó elevar la intensidad con el apoyo del público, el representante nacional respondió con madurez y una gran lectura táctica para quedarse con el compromiso sin mayores sobresaltos.

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La frase que escribió Ignacio Buse en la cámara tras su debut triunfal en Roma.
La frase que escribió Ignacio Buse en la cámara tras su debut triunfal en Roma. Crédito: ESPN

El puntazo que maravilló al Foro Itálico

Uno de los momentos más comentados del partido llegó durante el segundo set. En un intercambio espectacular, Buse defendió varios ataques de Sonego cuando parecía completamente superado en el punto. Sin embargo, el peruano resistió con enorme determinación, devolvió pelotas imposibles y terminó cerrando la jugada con muchísima categoría.

La acción dejó boquiabiertos tanto a los aficionados presentes como al propio Sonego, quien no podía creer cómo el ‘Colorado’ había logrado ganar ese punto. Rápidamente, la jugada comenzó a viralizarse en redes sociales y muchos aficionados ya la califican como uno de los mejores puntos del torneo y hasta del año.

Además del resultado, la actuación dejó muy buenas sensaciones por la forma en que Buse manejó el contexto del partido. En la cancha central y con todo el público alentando a su rival, el peruano nunca se apresuró, mantuvo la concentración en los momentos decisivos y mostró una fortaleza física y mental digna de jugadores mucho más experimentados.

El tenista peruano mostró un nivel superlativo en su debut en el Masters 1000 de Roma y dejó este gran momento. (Video: ESPN Tenis)

Segundo triunfo en un Masters 1000

Tras imponerse con autoridad sobre Lorenzo Sonego en sets corridos, Ignacio Buse consiguió la segunda victoria de su carrera en un Masters 1000. La primera había llegado semanas atrás en Madrid, confirmando el gran salto competitivo que viene dando en la temporada 2026.

El peruano continúa acumulando experiencia y resultados importantes en el circuito ATP, dejando en claro que los grandes escenarios ya no le pesan. De hecho, en los días previos al torneo captó la atención internacional tras entrenar junto a Novak Djokovic en Roma, en sesiones de altísimo nivel que despertaron elogios entre aficionados y especialistas.

Ahora, el siguiente desafío para ‘Nacho’ será aún más exigente: enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe (22° ATP) por un lugar en la ronda de 32 mejores del Masters 1000. Nuevamente, Buse tendrá al frente a un rival con mayor experiencia y, esta vez, también con mejor ranking. Sin embargo, ya demostró que tiene el tenis, la personalidad y la madurez necesarias para competir de igual a igual ante cualquiera.

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