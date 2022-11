María Pía Copello y Carlos Vílchez: todo lo que se sabe de su nuevo programa al mediodía

María Pía Copello y Carlos Vílchez compartirán programa.

María Pía Copello ha sido anunciada como la nueva conductora de ‘América Televisión’. La expresentadora de ‘Esto es Guerra’ ahora tendrá un espacio propio al mediodía, tras el retiro de ‘En Boca de Todos’. Sin embargo, ha sido la propia influencer quien ha comenzado a revelar algunos detalles de lo que pasará.

En la preventa del canal, se anunció a la presentadora como el nuevo fichaje del año 2023, pero se mantuvo en suspenso quién sería su compañero en este programa. Luego de que Magaly Medina iniciara con la noticia del regreso de Pía a la pantalla de América Televisión, los rumores han ido creciendo.

María Pía celebra su regreso a América Televisión

Luego de la preventa del canal, la conductora conversó con América Espectáculos y contó como es que se sentía con este nuevo reto televisivo. Esta es la primera vez que Copello tendrá un horario al mediodía y de lunes a viernes, pese a ello se mostró muy emocionada por el reto.

“Me siento contenta, emocionada y con una mezcla de sentimientos. Lo tomo con mucho cariño y humildad, el hecho que piensen en mí para este proyecto al mediodía. Las cosas a veces se hacen con miedo y temor, pero hay que hacerlas igual, no importa”, señaló.

Además, en una entrevista para el canal de YouTube ‘La Linares’, confesó que se siente muy nerviosa de lo que pueda pasar, pues se enfrenta a un formato completamente diferente. “Estoy nerviosa porque voy tener un formato más de opinión, lo cual lo hace más difícil también. Uno puede patinar y se va a equivocar y espero que el público me acoja y me tenga paciencia”, señaló.

Confesó que Carlos Vílchez será su compañero

Luego de anunciar su regreso a la televisión al mediodía, María Pía Copello confesó que se sentía muy feliz de compartir la experiencia con el cómico Carlos Vílchez. Aunque la presentadora no confirmó si el comediante llegará con su personaje de ‘La Carlota’ o cómo él mismo, se mostró emocionada de que él fuera su compañero.

“Nos llevamos súper bien, hay una buena química cuando hemos hecho alguna cosa y siempre ha habido una bonita relación. Me hace reír, es muy gracioso y cuando me dijeron que él sería mi acompañante me pareció espectacular. A mí me encanta el humor y la idea es llevar eso a los hogares”,, señaló a América Espectáculos.

Además, contó que el propio humorista le mandó un mensaje por redes sociales luego de enterarse que serían compañeros de trabajo. En el audios que le envió por Instagram, le contó que estaba feliz de estar juntos. “Cuando se enteró, me mandó un audio por Instagram y me dijo: ‘Pía nos vamos a llevar súper bien, vas a ver que todo va a salir súper bien’. Estaba muy muy contento y yo también estoy muy contenta”, confesó María Pía en entrevista con Verónica Linares.

Carlos Vílchez niega que será parte del programa de América Televisión

Luego de que se hicieran públicas las declaraciones de María Pía Copello, los reporteros de Magaly Medina abordaron a Carlos Vílchez para conocer más detalles de este nuevo programa. Sin embargo, quedaron sorprendidos luego de que el humorista negara cambiarse de canal.

“¿En algún momento he dicho que me voy de ATV? No. Magaly lo ha dicho. Mientras yo no lo diga, todavía no me voy, yo estoy acá, pertenezco al canal. No tendría por qué dar un paso al costado porque me tratan bien. Si me trataran mal, doy un paso al costado en una“, señaló el actor, quien actualmente es parte del elenco de JB en ATV.

Por su parte, la influencer reafirmó que está segura que Vílchez será su compañero de trabajo, pero señaló que cree que tiene esas respuestas porque espera el momento indicado para decirlo abiertamente. “No sé qué pasa, sus razones tendrá, pero yo sé que estará conmigo, se está tomando su tiempo, por alguna razón no lo puede decir todavía”, señaló al diario Expreso.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará el nuevo programa de María Pía y Carlos Vílchez?

Tras la salida de ‘En Boca de Todos’, se presume que el nuevo espacio de América Televisión tomaría el mismo horario que iba de 13:00 a 15:00 horas. Sin embargo, hasta el momento se ha hecho mención como programa del mediodía, pero ni la propia María Pía pudo confirmar el horario. Por otro lado, se desconoce cuál será su fecha de estreno. Hasta el momento, solo se estima que podría ser para el verano.

